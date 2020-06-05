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Ekinözü’nde tüp patlaması: 1 yaralı

Ekinözü ilçesinde bir evde mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Ekinözü’nde tüp patlaması: 1 yaralı
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Ekinözü ilçesinde bir evde mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Olay ilçeye bağlı Aşağı İçmeler Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre, Veysel Küçük’ün ikamet ettiği evin mutfağındaki tüpten gaz sızıntısı meydana geldi. Küçük’ün, tüpten sızan gazdan habersiz bir şekilde ocağı yakmak istemesi sırasında patlama yaşandı. Patlama sonrasında vücudunun değişik yerlerinde yanıklar oluşan Küçük, 112 Acil Servis ekiplerince ilk olarak Ekinözü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük, buradaki ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavisine burada devam edilen Küçük’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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