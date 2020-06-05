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Ekinözü’nde Polis Hatıra Ormanı’na fidan dikildi

Ekinözü İlçe Emniyet Amirliği tarafından Yukarı İçme bölgesinde oluşturulan hatıra ormanına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Ekinözü’nde Polis Hatıra Ormanı’na fidan dikildi
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Ekinözü İlçe Emniyet Amirliği, bir süre önce ilçenin mesire alanlarından Yukarı İçme’de hatıra ormanı oluşturmak için hareket geçti. Çam ve çınar ağaçlarının yanı sıra meyve ağaçlarının da yer aldığı Polis Hatıra Ormanı’na, Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, İlçe Emniyet Amiri Serdal Alptuğ ile emniyet personellerince yaklaşık 4 dönüm arazi üzerinde oluşturulan Polis Hatıra Ormanı’na ceviz, çınar ve çam fidanları toprakla buluşturuldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Polis Hatıra Ormanı’nın oluşturulmasında emek harcayan Ekinözü İlçe Emniyet Amiri Serdal Alptuğ ve personeline teşekkür etti.

Ekinözü İlçe Emniyet Amiri Serdal Alptuğ ise, ilçenin ağaçlandırılmasına katkı sağlamak için polis hatıra ormanı oluşturmak istediklerini hatırlattı. Alptuğ, fidan dikme çalışmalarının önümüzdeki günlerde de süreceğini dile getirdi.





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Ekinözü’nde Polis Hatıra Ormanı’na Fidan Dikildi
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