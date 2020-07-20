Ekinözü’nde orman yangını

Yangın ilçeye bağlı Alişar Mahallesi’nde çıktı. Yangına ilk olarak bölgedeki vatandaşlar müdahale etti. Kuruyan otların da etkisiyle büyüyen alevler, geniş bir alana yayıldı. Yangını söndürmek için itfaiye ekipleri ve Ekinözü Orman İşletme Şefliği’ne ait 5 arazöz ve 1 adet de su tankı gönderildi. Arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle yangını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait bir de helikopter, alevleri kontrol almak için görevlendirildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik yoğun çabanın ardından kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 3 hektarlık karaçam ormanının zarar gördüğü öğrenildi.



