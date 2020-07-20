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Ekinözü’nde orman yangını

Ekinözü ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile söndürülürken 3 hektarlık alan zarar gördü.

Ekinözü’nde orman yangını
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Yangın ilçeye bağlı Alişar Mahallesi’nde çıktı. Yangına ilk olarak bölgedeki vatandaşlar müdahale etti. Kuruyan otların da etkisiyle büyüyen alevler, geniş bir alana yayıldı. Yangını söndürmek için itfaiye ekipleri ve Ekinözü Orman İşletme Şefliği’ne ait 5 arazöz ve 1 adet de su tankı gönderildi. Arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle yangını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait bir de helikopter, alevleri kontrol almak için görevlendirildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik yoğun çabanın ardından kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 3 hektarlık karaçam ormanının zarar gördüğü öğrenildi.


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Ekinözü’nde Orman Yangını
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Mehmet 2 hafta önce

2008 de heryer ormandı.Yanan yeri gördüğümde inanamadım.Ormani kesip tarla yapmışlar.Yanginda bu sebeple çıkarılıyor.Son 10 yıl talan yılı olmus

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