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Ekinözü’nde öğrencilere kışlık kıyafet ve bot hediyesi

Ekinözü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın (SYDV) girişimleri ile eğitime destek kampanyası kapsamında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki tüm öğrencilere, bir giyim firması tarafından kışlık kıyafet ve bot dağıtıldı.

Ekinözü’nde öğrencilere kışlık kıyafet ve bot hediyesi

İçerisinde mont, pantolon, bot ve kazaktan oluşan giyim yardımlarını öğrencilere dağıtan Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur, eğitime verdiği desteklerinden dolayı giyim firması yönetim kuruluna teşekkür etti. Kaymakam Tabur, yaptığı açıklamada, “Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı girişimleri ile öğrencilerimize yaptıkları bu anlamlı ve örnek tavırlarından dolayı eğitim gönüllüsü firmaya şahsım ve Ekinözülüler adına teşekkür ediyorum” dedi.

Okullarda gerçekleştirilen yardım dağıtımına Kaymakam Talat Tabur, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sadettin Alkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.


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