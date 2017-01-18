Ekinözü’nde içme suyu hatları yenileniyor

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Ekinözü ilçesinin içme suyu altyapısının ve sanat yapılarının yenilenmesi için ihale düzenleyecek.

KASKİ’nin gerçekleştireceği bu ihalenin Ekinözü ilçesindeki en büyük altyapı çalışmalardan biri olacağını belirten Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, “Bu ihale, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde içme suyuna kavuşması için önemli bir adım atılmış olacak” dedi.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinin içme suyu ve sanat yapılarının inşaatının yapımı için ihale düzenleyecek. 3 Şubat 2017 Cuma günü gerçekleştirilecek ihale, toplamda 33 kilometrelik içme suyu hattı yapımını kapsayacak. İlçe merkezi ve mahallelerin de dahil edildiği bu önemli altyapı işinin tamamlanması için yüklenici firmaya 300 gün süre tanınacak.

Söz konusu ihale ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’a, KASKİ’ye ve ilgililere teşekkür etti.

İhale ile Ekinözü’nün içme suyu noktasında modern bir altyapıya kavuşturulmasının sağlanacağını ifade eden Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar, ilçemizi alt ve üstyapısıyla modern bir şehir haline getirmek için gece-gündüz uğraş veriyoruz. Ekinözü Belediyesi olarak bizler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ sorumluluk alanında kalan noktalarda birçok önemli hizmeti ilçemize kazandırdık. Yoğun bir dönemi geride bıraktık ve 2017 yılının da aynı hizmet aşkıyla geçmesi için şimdiden planlamalarımızı yapıyoruz. İnşallah bahar ayları ile birlikte çalışmalarımıza kaldığımız yerden başlayacağız” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’un, Ekinözü’nün içme suyu şebekesinin yenileneceği müjdesini 2016 yılı sonlarında verdiğini anımsatan Başkan Çeleğen, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç, ilçemizin içme suyu altyapısının yenileneceğini Ekinözü ziyaretinde dile getirmişti. Şimdi bu müjde hayata geçiyor. Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğümüz, ilçemizdeki bu önemli yatırım için ihaleye çıkıyor. Önümüzdeki ayın başında bu ihale düzenlenecek. Nurhak’la birlikte toplam 33 kilometre içme suyu hattı yenilenecek. Hava şartları müsaade ederse ihaleden kısa bir süre sonra da ilk kazmanın vurulması planlanıyor.

KASKİ’nin başlattığı ve sürdüreceği diğer çalışmalarla Ekinözü’nün altyapı sorunu büyük ölçüde ortadan kalkacak. Tabii ilçemizdeki su şebekesi, yıllar önce döşenmiş. Borularda yıpranma ve buna bağlı olarak da sık sık arızlar meydana geliyor. Şebekenin yenilenmesiyle birlikte bu olumsuzluklar asgari seviyeye indirilecek. Vatandaşlarımız da daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu imkanına kavuşmuş olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Önceliklerinin her zaman insan olduğunun altını çizen Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, “KASKİ Genel Müdürlüğümüz, hemşerilerimizin daha nitelikli içme suyuna kavuşması için atılacak adımları talebe ve önceliğe göre değerlendiriyor. İnşallah Ekinözü Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ’nin güç birliği ile ilçemizin en ücra köşesine kadar hizmet ulaştırma ya devam edeceğiz. Bu önemli altyapı yatırımından dolayı başta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç Bey olmak üzere KASKİ Genel Müdürümüz Sayın Mustafa Uzunlar’a ve tüm ilgililere ilçem adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.



