Ekinözü’nde, halka açık meclis toplantısı geleneği sürüyor

Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen’in göreve geldikten sonra başlattığı halka açık meclis toplantısı uygulaması, 2 yıldır gelenek olarak devam ettiriliyor.

Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, ilçenin genelini ilgilendiren kararları Ekinözü halkı ile birlikte almak için belediye meclisi toplantılarını halka açık yaptıklarını söyledi.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen halka açık belediye meclis toplantısına; AK Parti Ekinözü İlçe Başkanı Bünyamin Şakalar, Kadın Kolları Başkanı Semiye Balkan, İlçe Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü İbrahim Yener, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Gündemdeki maddelerin görüşüldüğü toplantı sonrasında değerlendirme yapan Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, göreve geldiklerinde şeffaf bir yönetim sergileyeceklerinin sözünü verdiklerini hatırlattı.

Ekinözü’nde yaşayan herkesin, ilçenin genelini ilgilendiren kararlar alınırken ilk ağızdan söz sahibi olmasının gerekliliğine işaret eden Başkan Çeleğen, “Halka hizmet için yola çıkmışsanız, halktan kopuk hizmet yapamazsınız” dedi.

Şeffaf belediyecilik anlayışından hareket ederek, halka açık belediye meclis toplantılarını 2 yıldır belli periyotlarla yaptıklarını kaydeden Başkan Çeleğen, şöyle konuştu:

“Halka açık belediye meclis toplantısı yapmak, Ekinözü tarihinde biz göreve gelmeden önce hiç gündeme gelmemişti. Seçim öncesinde Ekinözü halkına en büyük vaatlerimizden biri de hesap verebilir ve halka iç içe bir belediye olmaktı. Dolayısıyla şeffaf, demokratik ve katılımcı bir şekilde davranacağımızı belirtmiştik. Bu yönetim şeklinin en önemli adımlarından biri olarak gördüğümüz halka açık meclis toplantısı uygulamamızı 2017 yılında da devam ettiriyoruz. Halkımızdan gizlimiz ve saklımız yok. Olmadı da. Ekinözü’ne hizmetten başka bir gayemiz yok. Hizmeti de halkımızla omuz omuza vererek yapmaya devam edeceğiz.”

Toplantıda Ekinözü Belediyesi’nin gündeminde olan imar ve diğer çalışmalarla ilgili konuları görüştüklerini anlatan Başkan Çeleğen, “Ekinözü halkı hizmetin en iyisine ve güzeline layık. Görev süremizde 3 yılı geride bırakacağız. Kalan süremizde de Ekinözü’nün geleceğine yönelik hizmetleri tamamlamak istiyoruz. Kadın Sosyal Yaşam Merkezi, Kültür Merkezi, semt pazarı ve sosyal alanlarda hizmet verecek tesislerin projelendirmesini yaptık. İnşallah bu süre zarfında temellerini de atmayı planlıyoruz. İlçemizin sağlık turizmi noktasında hak ettiği yere gelmesi gerekiyor. Tanıtım faaliyetlerimize devam edeceğiz. İlçemize ekonomik anlamda büyük katkı sunan bu potansiyeli daha ileri düzeylere taşımak zorundayız. Özellikle bu konu başta olmak üzere diğer önemli konulardaki kararlarımızı hep beraber yaşadığımız vatandaşlarımızın önünde onların da taleplerini dinleyerek almalıyız. Meclis toplantısına katılan hemşerilerimiz toplantının nasıl işlediğine, ne kararlar alındığına şahit olurken, kendi sorunlarını da birebir bizlere anlatma imkanı buldu. Vatandaşımız bu meclis toplantılarında şehrin geleceği ile ilgili siyaset mi yapılıyor, iş mi üretiliyor bunu görüyor. Halkın içerisinde halkın seçtiği meclis üyeleri, yine halkın önünde meclis toplantısı yapıyor ve kararlar alınıyor” ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan vatandaşlar ise, uygulamadan memnun olduklarını belirterek, Başkan Çeleğen’e teşekkür ettiler.



