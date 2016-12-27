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Ekinözü’nde genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtıldı

Ekinözü’nde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın başlattığı, Genç Çiftçileri Destekleme Projesi kapsamında 18-40 yaş arası 6 genç çiftçiye, angus ve hereford cinsi 36 adet büyükbaş dişi düve teslim edildi.

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Ekinözü’nde genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtıldı

Ekinözü’nde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın başlattığı, Genç Çiftçileri Destekleme Projesi kapsamında 18-40 yaş arası 6 genç çiftçiye, angus ve hereford cinsi 36 adet büyükbaş dişi düve teslim edildi.

            Büyükbaş hayvan desteklemesi kapsamında tamamı hibe olarak genç çiftçilere teslim edilen 36 adet büyükbaş hayvanlar, çiftçilerin yüzlerini güldürdü.

            Büyükbaş hayvan dağıtım törenine Ekinözü Kaymakamı Cüneyt Caner, Belediye Başkanı Nursi Çelegen, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Demirci ile genç çiftçiler katıldı.

Ekinözü’nde uygulama kapsamında proje sunan genç çiftçilere, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın gönderdiği büyükbaş hayvanlar, Ekinözü İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından teslim edildi. 

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