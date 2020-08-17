Ekinözü’nde Başkan Şakalar güven tazeledi

Milliyetçi hareket Partisi (MHP) Ekinözü İlçe Teşkilatı’nın 13.Olağan Kongresi, mevcut başkan Hidayet Şakalar’ın oluşturduğu tek liste ile gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okumasıyla başlayan kongrede ilk oluşturuldu. Kongreye, MHP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı İsmail Çevik ve partililer katıldı. Raporların okunmasının ardından siyasi konuşmalara geçildi.

Mevcut başkan ve başkan adayı Hidayet Şakalar, kongrenin Ekinözü’ne ve partisine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Başkan Şakalar, şunları söyledi:

“Milliyetçi Hareket Partisi Ekinözü ilçesi 13. Olağan Kongresinde şahsımı tekrardan adaylığa layık gören başta Genel Başkanımız, bilge liderimiz sayın Dr. Devlet Bahçeli beyefendiye, teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın beyefendiye, saygıdeğer il başkanımız Ertuğrul Doğan beyefendiye, kongremize bizzat katılan İl Başkan yardımcımız ve Divan Başkanımız Sayın İsmail Çevik beyefendiye, Ekinözü Belediye başkanımız Bilal Eker beye, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çiçek beye, kutlu davamızda bana yol arkadaşlığı eden değerli ülküdaşlarıma ve değerli misafirlerimize teşekkür ederim.”