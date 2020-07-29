banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ekinözü’nde 7 ev karantinaya alındı

Ekinözü ilçesine bağlı 6 mahalledeki 7 ev, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ekinözü’nde 7 ev karantinaya alındı
banner17
banner43
 

Ekinözü ilçesine bağlı 6 mahalledeki 7 ev, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ekinözü’ne bağlı İçmeler, Maarif, Öztürk, Ortaören, Alişar ve Kandil mahallerinde oturan bazı kişilerin, Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Bu durum üzerine Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, söz konusu mahallelerdeki 7 hane için karantina uygulanmasını kararlaştırdı. Karantinaya alınan hanelere, giriş ve çıkışlar, ikinci bir karara kadar durduruldu. Karantina uygulanan hanelerden 2’sinin merkez Öztürk Mahallesi’nde birinin de Kandil mahallesine bağlı Çıtak mezrasında olduğu bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karantina kararının, salgının ilçede ve mahallelerde yayılmasının önlemeyi; vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmeyi ve risklere karşı güvenlik düzeyini en üst seviyeye çıkarmayı amaçladığı belirtildi.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Elbistan lı 1 hafta önce

Eğer düğünler durdurulmazsa dahada çoğalacak Elbistan da tek bir düğün herkes i bu hastalığın bulaşmasına neden oldu hala insanlar düğün yapıolar lütfen Elbistan kaymakam ı bu gidişe bir son versin yoksa daha çok kişi bu hastalığa yakalanacak

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandaş 1 hafta önce

Cahillik... Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen halkın cogunlugunda hiçbir önlem yok.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Destek 1 hafta önce

Elbistandaki sokak hayvanları için elhaykoder’e kutu mama, süt, salam vb. Destekte bulunalım evimizin önüne 1 kap su bırakalım.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hiç 1 hafta önce

Kim kuralları takıyor ki? Düğünler halaylar her sey eskisi gibi...vaka sayılarının arttığına şaşmamalı

Cevapla
Beğenmedim! (0)