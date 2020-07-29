Ekinözü’nde 7 ev karantinaya alındı

Ekinözü ilçesine bağlı 6 mahalledeki 7 ev, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ekinözü’ne bağlı İçmeler, Maarif, Öztürk, Ortaören, Alişar ve Kandil mahallerinde oturan bazı kişilerin, Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Bu durum üzerine Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, söz konusu mahallelerdeki 7 hane için karantina uygulanmasını kararlaştırdı. Karantinaya alınan hanelere, giriş ve çıkışlar, ikinci bir karara kadar durduruldu. Karantina uygulanan hanelerden 2’sinin merkez Öztürk Mahallesi’nde birinin de Kandil mahallesine bağlı Çıtak mezrasında olduğu bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karantina kararının, salgının ilçede ve mahallelerde yayılmasının önlemeyi; vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmeyi ve risklere karşı güvenlik düzeyini en üst seviyeye çıkarmayı amaçladığı belirtildi.