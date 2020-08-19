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Ekinözü’nde 6 mahalledeki karantina kaldırıldı

Ekinözü ilçesine bağlı 6 mahalledeki 7 evde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kararı kaldırıldı.

Ekinözü’nde 6 mahalledeki karantina kaldırıldı
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Ekinözü İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı 6 mahalledeki 7 hanede uygulanan karantina uygulamasının kaldırılması yönünde karar aldı.

Kaymakam Talat Tabur başkanlığında 29 Temmuz’da toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı İçmeler, Maarif, Öztürk, Ortaören, Alişar ve Kandil mahallerindeki 7 hane için karantina uygulanmasını kararlaştırmıştı. Karantinaya alınan hanelere, giriş ve çıkışlar, ikinci bir karara kadar durdurulmuştu.

Kurulun son toplantısında, söz konusu mahallelerdeki vakaların durumu ve gelişmeler değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda karantinanın kaldırılması yönünde karar alındı. Karantina kararının kaldırılması ile ilgili olarak alınan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararında, salgının ilçede ve mahallelerde yayılmasının önlemeyi; vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmeyi ve risklere karşı güvenlik düzeyini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla farklı tedbirler alındığı belirtildi.

 

Bir mahalledeki karantina devam ediyor

 

Ekinözü ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi’nde yaşayan bazı vatandaşların koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine mahalledeki 8 hane için uygulanan karantina ise devam ediyor. Soysallı Mahallesinde görülen yoğun vaka ve temas artışı nedeniyle mahallede yapılacak düğünlerin sadece aile bireyleri (gelin ve damadın üçüncü dereceye kadar kan hısımları dâhil) arasında yapılmasına izin veriliyor.

 


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