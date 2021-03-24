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Ekinözü’nde 1000 fidan toprakla buluştu

Ekinözü ilçesinde Dünya Ormancılık Günü kapsamında vatandaşlara 1000 adet sedir ve karaçam fidanı dağıtıldı.

Ekinözü’nde 1000 fidan toprakla buluştu
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Ekinözü ilçesinde Dünya Ormancılık Günü çerçevesinde fidan dağıtımı etkinliği düzenlendi. Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Belediye Başkanı Bilal Eker, Elbistan Orman İşletme Şefi Sultan Demir ve Çardak Orman İşletme Şefliği görevlileri ve orman muhafaza memurlarının katıldığı etkinlikte, Göksun Orman İşletme Müdürlüğü’nden temin edilen 1000 adet sedir ve karaçam fidanı vatandaşlara dağıtıldı.

Etkinlikte değerlendirme yapan Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, geleceğe daha yeşil bir Ekinözü bırakmak istediklerini söyledi.

Dikilen her bir fidanın, Ekinözü’ne nefes olacağını belirten Kaymakam Onur, “Bugün burada Dünya Ormancılık Günü çerçevesinde fidan dağıtımı yapıyoruz. 1000 adet sedir ve karaçam fidanı dağıtılıyor. İnşallah bu fidanları alan vatandaşlarımız toprakla buluşturacak ve daha yeşil bir Ekinözü hedefine katkı sunacak. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker de, ilçedeki ağaçlandırma çalışmalarına her zaman destek olduklarını dile getirdi.

Ekinözü’nün orman varlığını artırmayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Eker, Göksun Orman İşletme Müdürlüğü ile Elbistan Orman İşletme Şefliği görevlilerine teşekkür etti.

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Ekinözünde 1000 Fidan Toprakla Buluştu