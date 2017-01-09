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Ekinözülü vatandaşı, ecel Paris’te yakaladı

Ekinözü ilçesine bağlı Ambar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 63 yaşındaki Hüseyin Yetim isimli vatandaş, oğlunu ziyaret için gittiği Fransa’nın başkenti Paris’te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Ekinözülü vatandaşı, ecel Paris’te yakaladı

Ekinözü ilçesine bağlı Ambar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 63 yaşındaki Hüseyin Yetim isimli vatandaş, oğlunu ziyaret için gittiği Fransa’nın başkenti Paris’te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ekinözü ilçesine bağlı Ambar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Hüseyin Yetim (63), oğlunu ziyaret etmek için Fransa’nın başkenti Paris’e gitti. Yakınlarının da yer aldığı araç, Paris yakınlarındaki otobanda aşırı buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasına karıştı. 3 aracın birbirine girdiği kazada Yetim, hayatını kaybetti. Kazada, Yetim’in akrabalarından da yaralananların olduğu öğrenildi.

Hüseyin Yetim’in cenazesinin, Fransa’daki resmi işlemlerin ardından uçakla Türkiye’ye getirileceği ve Pazarcık ilçesinde defnedileceği bildirildi.

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