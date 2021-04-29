Ekinözülü uzman onbaşı El-Bab’taki patlamada yaralandı

Ekinözü ilçesi nüfusuna kayıtlı uzman onbaşı Emrah Alkaya, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki El-Bab kentinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralandı.

Tedavisinin ardından taburcu edilerek Elbistan’daki baba ocağına gelen Alkaya’yı ziyaret eden Elbistan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fevzi Günalmış, Alkaya ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

23 Nisan’da Suriye’nin El-Bab ilçe merkezinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait konvoyun geçişi sırasında el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen patlayıcı, teröristlerce infilak ettirildi. Saldırı sonucunda Ekinözü ilçesi nüfusuna kayıtlı piyade uzman onbaşı Emrah Alkaya, sırtına isabet eden şarapnel parçaları ile hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Aklaya, El-Bab Hastanesi’nde yapılan ilk tıbbi müdahale sonrası Gaziantep’e sevk edildi. Alkaya, tedavisinin ardından taburcu edilerek Elbistan’daki baba ocağına döndü.

Elbistan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fevzi Günalmış, yaralı askeri evinde ziyaret etti. Günalmış, Alkaya’nın sağlık durumu hakkında aileden bilgi alırken aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Günalmış, Alkaya’ya da Allah’tan acil şifa temennisinde bulundu.