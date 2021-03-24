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Ekinözülü siyasetçi AK Parti MKYK’da

AK Parti’nin ‘Türkiye için güven ve istikrar’ sloganıyla gerçekleştirilen 7. Olağan Kongresi’nde 75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde Ekinözülü siyasetçi Türk İslam Karakoç da yer aldı.

Ekinözülü siyasetçi AK Parti MKYK’da
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AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre salonuna 10.40 civarında geldi. Öncesinde dışarıda kendisini bekleyen kalabalığı selamlayan Cumhurbaşkanı, burada kısa bir konuşma yaparak salona girdi. Coşkulu kalabalığı burada da eşi Emine Erdoğan ile selamlayan Erdoğan, devamında kürsüye çıkarak "2023'ün manifestosu olacak" dediği konuşmasını yaptı.

Kongrede, AK Parti’nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kadrosu da açıklandı. "Türkiye için güven ve istikrar" sloganıyla gerçekleştirilen kongrede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da yeniden şekillendi. 50 kişilik MKYK üye sayısı artırılarak 75’e çıktı. Büyük çoğunluğu değişen MKYK’da, AK Parti’den 27.Dönem Milletvekili adayı olan Ekinözülü siyasetçi Türk İslam Karakoç da yer aldı.

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Ekinözülü Siyasetçi AK Parti MKYKda