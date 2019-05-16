Ekinözülü şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi

Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar’ın ev sahipliği yaptığı ve Elbistan’daki özel bir tesiste düzenlenen organizeye, Belediye Başkanı Bilal Eker, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Çil, Emniyet Amir Vekili Mehmet Pekmez, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sadettin Alkaya, şehit aileleri ve gaziler katıldı. İftar programında şehit aileleri ve gaziler ile tek tek ilgilenen Kaymakam Sayar, yaptığı değerlendirmede, iftar yemeği vesilesi ile şehit aileleri ve gaziler ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Şehitlerin geride bıraktıkları ailelerine ve emanetlerine sahip çıkmanın boyunlarındaki en büyük borç olduğunu vurgulayan Kaymakam Sayar, bu vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerin ve vatan toprakları üzerinde huzur ve güvenin temini için görevleri sırasında gazi olanların haklarının asla ödenemeyeceğini söyledi.

Kaymakam Sayar, “Şehitlerimiz ve onların arkasında kalan aileleri ve gazilerimizin kendileri ile aileleri için bize düşen şey onlara sahip çıkmaktır. Bir şehidin, bir gazinin kendinden koparılan şey karşısında bakıldığında hiçbir şey bununla ölçülemez. Arkada kalanlar bizim emanetimizdir. Bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Sizlerle bir arada bulunmaktan dolayı onur ve büyük bir mutluluk yaşıyorum. Rabbim, düşmanları bir daha bu toprağa ayak bastırmasın. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Programa katılan şehit aileleri, gaziler ve aileleri de Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar’a nezaketinden ve duyarlılığından dolayı teşekkür ettiler.



















