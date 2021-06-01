Ekinözülü şehidin ailesine Devlet Övünç Madalyası takdim edildi

Suriye’nin İdlib kentine yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı çerçevesinde Muhanbal bölgesi meskun mahal girişinde terörist unsurlarca yapılan roketatarlı saldırıda şehit düşen Ekinözü ilçesi Kürtül Mahallesi nüfusuna kayıtlı piyade uzman onbaşı Oğuzhan Oğuzhan Taş’ın ailesi ile Kahramanmaraşlı gazi uzman çavuş İlyas Pak, Vali Ömer Faruk Coşkun’un misafiri oldu. Vali Coşkun, şehidin kıymetli ailesi ve gazi Mehmetçikle bir süre sohbet etti.

Vali Coşkun, 18 Mart 2021 tarihinde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası tevcih törenine mazeretleri nedeniyle katılamayan şehit piyade uzman onbaşı Oğuzhan Taş’ın ailesi ile gazi uzman çavuş İlyas Pak’a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına “Devlet Övünç Madalyası Beratını” takdim etti.

Şehitlerimiz ve gazilerimizin yapmış oldukları fedakârlıkların hiçbir şeyle ödenemeyeceğini ifade eden Vali Coşkun, şehitlerimizin emaneti olan kıymetli aileleri ve gazilerimizin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Kendilerini misafir eden Vali Coşkun’a nazik kabullerinden dolayı teşekkür eden şehit ailesi ve gazi asker de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da “Devlet Övünç Madalyası Beratı” için teşekkür ederek duydukları gururu dile getirdiler.