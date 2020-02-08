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Ekinözülü şehidin acı haberi baba ocağına ulaştı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye’nin Tel Abyad bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucunda şehit olan Ekinözülü uzman onbaşı Ceyhun Taş’ın (23) acı haberi, Elbistan’da ikamet eden ailesine verildi.

Ekinözülü şehidin acı haberi baba ocağına ulaştı
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Suriye’nin Tel Abyad kentinde intikal esnasında askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralanmıştı. Yaralılar, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine getirilerek tedavi altına alınan yaralılardan Ekinözü ilçesinin Kürtül Mahallesi nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki uzman onbaşı Ceyhun Taş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.  1 yıl önce göreve başladığı öğrenilen Taş’ın acı haberi, Elbistan’da ikamet eden baba Cuma ve anne Emine Taş’a, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur tarafından verildi. Kaymakam Demir ve Kaymakam Tabur, şehit babası Cuma ve anne Emine Taş’a başsağlığı dileğinde bulundu. Şehidin evinden feryatlar yükselirken, acı haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, yakınları ve komşuları eve akın etti.

 İki oğlu askerdi

 Bekar olan şehit uzman onbaşı Ceyhun Taş’ın, bir ağabeyinin de TSK personeli olduğu öğrenildi. Uzman çavuş olan ağabeyinkısa bir süre önce izinli olarak baba ocağına geldiği ve kardeşinin şehit haberini burada aldığı bildirildi. 

Şehidin cenazesi 9 Şubat 2020 Pazar günü öğle namazına müteakip Hocazade caminde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecek.





Yerel Manşetler
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Vatandaş 9 saat önce

Ne zaman villalara şehit düşecek ne zmaan hepmi garibanı bulur Allahım Mekanını Cennet Eylesin

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vatandaşın biri 8 saat önce

bu vatanı fakir fukarının evladı koruyor Allah onlardan razı olsun en iyi şekilde yaşamayı hak eden türk silahlı kuvvetleri Allah sizlerin yardımcısı olsun

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Alperen 9 saat önce

Saraylarda uasayanlar icin bakin sehidin evi bu.Siz sarayinizda mutlulul icinde yasayin.sehitler tepesi bos kalmasin deyin.Annenin eli bos kaldi onun yavrusu sizin ugrunuza gitti.

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İsa özel 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani Cennet olsun
Hey kurban oldugum Allah sen zalimlere gülme fırsati verme daha ne kadar cigerimiz yanacak

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Ağlıcalı 9 saat önce

Çok üzgünüm rabbim rahmet eylesin ailesine sabır milletimize baş sağlığı diliyorum

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Yeleğen 8 saat önce

Zulüm ile akan kanlar,Akıtanı boğar bir gün,Şehit olup düşen canlar,Nur içinde doğar bir gün. Şehidimizin ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim Allah rahmet eylesin.

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Mikail özgen 9 saat önce

Allah rahmet eylesin

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Duran sungur 9 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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