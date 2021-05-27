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Ekinözülü genç, kendi imkanları ile yarı otomatik "go kart" aracı yaptı

Ekinözü ilçesinde 18 yaşındaki genç, yaşadığı dağlık mahallede ulaşımını kendi imkanlarıyla 200 günde yaptığı 4 vitesli yarı otomatik go kart aracı ile sağlıyor.

Ekinözülü genç, kendi imkanları ile yarı otomatik "go kart" aracı yaptı
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Ekinözü ilçesine bağlı kırsal Kandil Mahallesinde yaşayan Burhan Şahan, mahalle içinde ve arazi yollarında kullanmak amacıyla bir araç tasarladı. Küçüklüğünden beri hayal kurduğu aracı oluşturmak için uzun uğraşlar veren Şahan, bugüne kadar yaptığı 3 aracın parçalarını birleştirme kararı aldı. Go kart araçlarına benzeyen tasarımını, diğer araçlardan aldığı parçalarla tamamlayan Şahan, 200 günlük uğraşın ardından 4 vitesli ve yarı otomatik go kart aracını oluşturdu. Şahan, aracının tüm aksamlarının bulunduğunu belirterek, “Mekanik, şanzıman ve elektrik aksamlarının hepsi sorunsuz çalışıyor” dedi.

Kendi yaptığı aracı ile mahalledeki işlerinde kullandığını ifade eden Burhan Şahan, küçüklüğünden beri araç yapmayı hayal ettiğini söyledi.

. İmkan verilirse daha iyilerini yapacağını vurgulayan Şahan, "Aracım el marşı, 4 vites ve yarı otomatiktir. Far ve ışıklandırma sistemim mevcuttur. Motor ve mekanik teker aksamıyla aracımı köy içerisinde imkanlar dahilinde 200 günde yaptım. Küçüklüğümden beri hayalim vardı ve onları gerçekleştiriyorum aynı zamanda köydeki işlerimi halletmek için yaptım” şeklinde konuştu.

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