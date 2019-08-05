Ekinözü yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

Elbistan-Ekinözü karayolunda 2 otomobille 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kalealtı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Elbistan yönüne ilerleyen C.H. idaresindeki 46 EG 159 plakalı otomobil, E.Y.’nin kullandığı plakasız hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobile, karşı yönden gelen A.Ş. yönetimindeki bir başka otomobil çarptı. Kazada, sürücü C.H. ile diğer araçta bulunan P.Ş. ve A.Ş. yaralandı. Yaralıların yardımına çevredeki mahalle sakinleri koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.







