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Ekinözü yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

Elbistan-Ekinözü karayolunda 2 otomobille 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ekinözü yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı
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Elbistan-Ekinözü karayolunda 2 otomobille 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kalealtı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Elbistan yönüne ilerleyen C.H. idaresindeki 46 EG 159 plakalı otomobil, E.Y.’nin kullandığı plakasız hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobile, karşı yönden gelen A.Ş. yönetimindeki bir başka otomobil çarptı. Kazada, sürücü C.H. ile diğer araçta bulunan P.Ş. ve A.Ş. yaralandı. Yaralıların yardımına çevredeki mahalle sakinleri koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.




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Zekeriya 2 hafta önce

Öncelikle çok geçmiş olsun kazanın kusurunu bilmiyorum fakat birçok araçların arka stop ve firen far lambaları yanmıyor buda kazaları bereberinde getiriyor emniyet ve jandarmanın hatası çok büyük hiç ışık kontrolu yapan yok radarı kuruyor arkadan hediye yollamış gibi cezalar geliyor

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M.kara 2 hafta önce

Plakasiz harfiyat kamyonumu?

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Hikmet 2 hafta önce

Bu plakasız trafige çıkan kamyon şoförü mağarada mı doğmuş.hiç merak etmemismi tüm arabaların önünde ve arkasında bir yazı var acaba ne işe yarıyor bu diye.

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Orhan 2 hafta önce

Kamyonun plakasına olması kaza nedenimi yoksa dikkatsizlik sonucu arkadan carpmakmı

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Vatandaş 2 hafta önce

Bazı arabalar prejektör takmış bunun cezası yokmu

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Haci 2 hafta önce

Kamyonu plakasız süren adamın eminim nüfus kagidida yoktur.devlet mağaradan kaçanlara kimlik cikarmiyormu acaba.

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Ömer Faruk erşahin 2 hafta önce

Ne olacak belediyenin harfiyat kamyon larını bir görün hele

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Zübeyir 2 hafta önce

Plaka olmaması mı kaza nedeni acaba dikkatsizlik mi

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