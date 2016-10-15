Ekinözü yeni hastane binası İl Halk Sağlığı’na devredildi

Ekinözü ilçesinde sağlık hizmetlerinin standardını yükseltecek 10 Yataklı Entegre Devlet Hastanesi’nin inşaat ve kurulum çalışmaları tamamlanarak, Kahramanmaraş İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne devredildi.

Hastanenin kısa bir süre sonra hizmete açılacağını belirten AK Parti Ekinözü İlçe Başkanı Bünyamin Şakalar, “İlçemize bu sağlık tesisinin kazandırılmasında büyük katkısı olan 64. Hükümetimizin Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal Bey ve tüm yetkililerimize teşekkürü borç biliriz” dedi.

Ekinözü ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce temeli atılan 10 yataklı Devlet Hastanesi, ilk hastalarını karşılamaya hazırlanıyor. Yaklaşık 4 milyon TL’ye mal olan hastanenin, acil servis ve poliklinikler olmak üzere 2 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor. 6 bin metrekarelik bir arsa üzerine inşa edilen Ekinözü Devlet Hastanesi, ilçedeki sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve standardının artmasına büyük katkı sunacak. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne devredilen hastane, uzman doktor ve personel atamalarının ardından önümüzdeki günlerde hizmete başlayacak.

AK Parti Ekinözü İlçe Başkanı Bünyamin Şakalar ve Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Yener, tüm hazırlıkların tamamlandığı yeni hastane binasında incelemelerde bulundu. İnceleme sonrasında değerlendirme yapan Başkan Şakalar, Ekinözü’nün hizmetin en iyisine layık olduğunu söyledi.

Yeni hastane binasının Ekinözü’nde sağlık alanında büyük bir eksikliğin giderilmesi anlamına geldiğini belirten Başkan Şakalar, “İlçemiz hizmetlerin en güzeline layık. Ekinözü’ndeki en kapsamlı sağlık yatırımı olan 10 Yataklı Devlet Hastanemizde tüm çalışmalar tamamlandı. Hastane binamız İl Halk Sağlığı Müdürlüğümüze devredildi. İnşallah önümüzdeki günlerde halkımızın hizmetine sunulacaktır. Ekinözü halkının daha sağlıklı ve modern bir hastanede sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi adına ilçemize kazandırılan en önemli sağlık yatırımıdır” dedi.

Şakalar, şöyle konuştu:

“AK Parti iktidarlarının 14 yılda insan sağlığına verdiği önem ve değer tüm halkımızın takdiri ile karşılanıyor. İlçemizde de büyük eksikliği hissedilen bu sağlık yatırımına kavuştuğumuz için mutluyuz. Uzman ve pratisyen doktor atamaları ile vatandaşlarımız birçok sağlık sorunu için Elbistan’a ya da Kahramanmaraş’a gitmek zorunda kalmayacak. En iyi sağlık hizmetini modern binada ve yerinde alacak. Hastanemizin ilçemize kazandırılmasında büyük desteği olan 64. Hükümetin Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’a, Başbakan Yardımcımız Veysi Kaynak’a, bölge milletvekillerimize, il başkanlığımıza ve tüm ilgililere ilçe halkı adına teşekkür ediyorum.”



