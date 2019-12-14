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Ekinözü Sağlık Turizmi projesine 2 milyon TL hibe

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin başvuru sahibi ve ortağı olduğu toplam 3 proje desteklenmeye hak kazandı.

Ekinözü Sağlık Turizmi projesine 2 milyon TL hibe
Bu çerçevede, Ekinözü ilçesinde geçtiğimiz günlerde temeli atılan Ekinözü Sağlık Turizmi projesinin 2.etabı için 2 milyon TL hibe verilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak DOĞAKA’ya sunulan üç proje daha onaylandı. Projelere ilişkin DOĞAKA Kahramanmaraş Yatırım İzleme Ofisinde gerçekleştirilen imza törenine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Züver Çetinkaya katıldı. Projelerin bölgemize ve ilimize hayırlı olmasını temenni eden Genel Sekreter Yardımcısı Çetinkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör önderliğinde, Kahramanmaraş’a yeni projeler kazandırmak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak DOĞAKA’ya sunulun projelerden birisi olan Kahramanmaraş Gastronomi Merkezi 2 milyon TL hibe almaya hak kazandı. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile yürütülen proje kapsamında, gastronomi alanında birçok değere sahip Kahramanmaraş’ın gastronomi turizminin geliştirilmesi ve gastronomi değerlerinin tanıtılması noktasında restore edilen tarihi bir konak gastronomi merkezine dönüştürülecek.

Ekinözü ilçesi Orta İçme mevkiine inşa edilen ve Kasım ayı içerisinde temeli atılan Ekinözü Sağlık Turizm Merkezi’nin ikmal projesi olarak sunulan 2. etap projesi, 2 milyon TL hibe almaya hak kazandı. Büyükşehir Belediyesi ve Ekinözü Kaymakamlığı ile yürütülen proje, önemli bir ihtiyacı oluşturan sağlık turizm merkezinin ilçeye kazandırılmasına olanak sağlayacak.


Büyükşehir Belediyesi ve Çağlayancerit Belediyesi ile yürütülen proje kapsamında Çağlayancerit ilçemize; kent müzesi, konferans salonu, lokanta ve yöresel ürün satış ve pazarlama alanı gibi alanları kapsayan bir turizm kompleksi kurulacak.


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