Ekinözü Sağlık Turizmi Merkezi’nin temeli atıldı

Orta İçme’de inşa edilecek Ekinözü Sağlık Turizmi Merkezi’nin temel atma törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç ve Habibe Öçal, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törenin açılış konuşmasını Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker yaptı.

Başkan Eker, şöyle konuştu:

“Bölgesel farklılıkları öne çıkararak ilçemizin acı sularının marka değerini artırmak için adına yapılacak olan bu eser Ekinözü’ndeki turizm değerini artıracaktır. Açılacak olan bu sağlık ve turizm merkezinin hayırlar getirmesini dilerim. Bu programın hayata geçirilmesinde emeği geçen Sayın Valime, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma ve aynı zamanda projenin sahaya ulaşmasında desteklerinden ötürü DOĞAKA ile birlikte emeği geçen teknik heyete şükranlarımı sunarım.”

Ekinözü Kaymakam Vekili Talat Tabur ise, Sağlık Turizmi Merkezi’nin ilçede önemli bir açığı kapatacağına işaret etti.

Tabur, “İlçemizdeki tesis sayımız ve bu tesislerin kalitesinin istenilen düzeyde olmaması turizm potansiyelinden yeterince yararlanılamamasına neden olmaktadır. Bu eksikliğin giderilmesi ve ilçe ekonomisine katkı sağlanması adına kaymakamlığımız, büyükşehir belediyemiz ve kalkınma ajansımızın büyük emekleri ile sağlık turizm merkezi projelendirme çalışmalarını gerçekleştirdik ve an itibari ile tesisimizin temelini atmak üzere bir araya geldik. 1723 metrekare inşaat alanına sahip tesisimiz Türk hamamı, sauna, buhar odası, konaklama odaları, restoran ve ortak kullanım alanları ile donatılacak olup tamamlandığı zaman ilçemize büyük bir canlılık katacak. Arkasından da diğer yatırımların yolunu açacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tesisimizin başta ilçemiz olmak üzere Kahramanmaraş’ımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, şunları söyledi:

“Büyükşehir olarak ilçe belediyelerimizde de en üst düzeyde koordinasyon içerisinde bu yol haritasına uygun olarak inşallah hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. Burada bir müjde daha vermek istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımız şehrimizi ziyaret etti. Çok büyük destekleri oldu. Ekinözü’müz için bir proje daha yapalım.1+1 milyon TL bir finansman sağladı. Yani 1 milyon hibe 1 milyon da uzun vadeli kredi. Büyükşehir olarak biz bu konaklamaya ilaveten eski belediye otelini de daha modern bir şekilde Ekinözü’ne kazandırarak İçmelerin daha fazla ziyaretçi ve turizm almasına katkı sağlayacağız. Burada bu temelini attığımız tesis önümüzdeki yıl hayat geçecek ve sizlerin hizmetine sunulacak. Belediye Oteli projemizde şu an projelendirme aşamasında onu da inşallah bitirmiş olacağız.”

Törende son olarak kürsüye davet edilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, Türkiye’nin savunma sanayisi ve terörle mücadele konularına değindi.

Eski Türkiye’den örnekler veren Mahir Ünal, “Bizim demokrasimiz, özgürlüğümüz, güvenliğimiz bunların hepsi için olmazsa olmaz bir şey var. Bu ülkenin savunması. Bu ülkenin savunma sanayisi. Türkiye, 2012’de Amerika’dan silahlı insansız hava aracı istedi. Vermediler. Daha sonra hava savunması istedik vermediler. Biz, 2011’de teröre karşı sınır ötesi operasyon yapmak için sıcak istihbarat alamazdık; askerimiz sınır ötesi operasyonda risk alırdı. Ama hamdolsun bugün, Türkiye dün yüzde 20 yerlileşme oranı olan savunma sanayinde bugün yüzde 70’lere çıktı. İHA’yı, Fırtına obüsü, SİHA’yı hepsini Türkiye yapıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin içerideki terör meselesini çözdüğünü kaydeden Mahir Ünal, şöyle devam etti:

“Bugün Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile 16 günde Tel Abyad ve Resul Ayn’ı terörden temizledi. Bu sadece, sahada kazanılmış bir başarı mıdır? Amerika, Rakka’yı DEAŞ’tan temizleyeceğim diye aylarca bombaladı. 1500 DEAŞ’lı teröristi temizleyemedi; on binlerce sivil orada hayatını kaybetti. En sonunda DEAŞ’lı teröristleri de anlaşarak çıkarmak zorunda kaldılar. Türkiye, Afrin’i, Cerablus’u, El bab’ı, Tel Abyad’ı, Resulayn’ı terörden temizlerken tek kişinin burnunu kanatmadı; tek binayı yıkmadı. Bütün dünyaya bu işin nasıl yapılacağını gösterdi.

Dün, Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tartışanlar, bölünmesini konuşanlar; Güneydoğuyu Türkiye’den ayıran haritaları paylaşanlar; bugün o haritayı yırttık çöpe attık. Türkiye’nin sınır güvenliğini ve toprak bütünlüğünü garanti altına aldık. Hani bunlar özerklik ilan ediyorlardı, ellerinde kağıtlarla Cizre’de, Diyarbakır’da, Nusaybin’de böyle deklarasyon adı altında özerklik mektupları okuyorlardı, çukurlar kazıyorlardı ya, artık Türkiye terörü konuşurken Diyarbakır’ı, Nusaybin’i konuşmuyor. Artık, Tel Abyad’ı, Resulayn’ı konuşuyoruz. Türkiye, kendi sınırları içerisinde terörü temizledi, artık sınır dışında kaynağında terörü kurutuyor. Artık birilerinin amacı ve hedefi olan Türkiye’nin bölünmesi hayalini biz bertaraf ettik ve o haritaları yırttık attık.”

Konuşmasının devamında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Mahir Ünal, “Bütün bunları yaparken hep beraber 15 Temmuz’u yaşadık. Bir terör koridoru yaşadık aynı zamanda ekonomimize saldırdılar. Doları 12 lira yapmak için gayret gösterdiler. Başarıya ulaşabildiler mi, ulaşamadılar. Biz birlik beraberlik içerisinde olduğumuz süre, kardeşliğimizi koruduğumuz sürece, biz birilerinin bazı sorunları bahane ederek aramıza fitne sokmasına müsaade etmediğimiz sürece, birilerinin bazı sorunların çözümünden değil de o sorunları büyüterek halkta infial uyandırmak, halkı galeyana getirmek isteyenlere karşı durduğumuz sürece bu milleti durduracak hiçbir güç yoktur. Bu Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin’e giriyoruz; girmeyin diyor. Sınır ötesi operasyon yapmayın diyor. YPG-PYD’den bize zarar gelmez diyor. Yahu sen, bu milletin yanında mısın? Siyaset konuşmuyoruz. Türkiye’nin bütünlüğü, birliği söz konusu olduğunda siyaset konuşulmaz. Sen neden memleketin yanında durmuyorsun? Biz, onu milletimize havale ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ünal, sözlerini Ekinözü’ne yapılan eğitim, sağlık ve spor alanındaki yatırımları anlatarak bitirdi.

Daha sonra, butona basılarak Ekinözü Sağlık Merkezi’ne ilk beton döküldü.







