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Ekinözü Sağlık Turizmi Merkezi için imzalar atıldı

Ekinözü ilçesine Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOĞAKA) desteği ile kazandırılacak Sağlık Turizmi Merkezi’nin yapımı için imzaları atıldı.

Ekinözü Sağlık Turizmi Merkezi için imzalar atıldı

Ekinözü Kaymakamlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığında Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOĞAKA) hibe desteği ve Ekinözü Belediyesi’nin katkıları ile hayata geçirilecek olan Sağlık Turizmi Merkezi projesinin ihalesi tamamlandı. Birçok hastalığa şifa kaynağı olarak gösterilen ‘acı su’ ve peloid çamuruna ev sahipliği yapan Ekinözü’nü, modern bir tesise kavuşturacak proje, toplamda 1200 metrekare kapalı alana sahip olacak. Sağlık Turizm Merkezi’nde kadınlar ve erkekler için ayrı olmak üzere; 2 adet Türk hamamı, 2 adet havuz, 2 adet sauna odası, 2 adet buhar odası, 2 adet peloid kürü-mineralli su uygulama- masaj odası, 2 adet fitness odası, dinlenme odaları, kafeterya, ve mescit yer alacak. Bu modern tesisin ihalesi tamamlanarak yapımına başlanmasını öngören sözleşme, Ekinözü Kaymakam Vekili Cihat Koç ile yüklenici firma temsilcisi tarafından imzalandı.

Ekinözü Kaymakam Vekili Cihat Koç, Sağlık Turizmi Merkezinde havuz, sauna, hamam, çamur odaları, tuz odaları bulunacağını söyledi.

Kaymakam Vekili Koç, “İlçe ekonomisine büyük katkı sağlayacağı düşünülen merkezin yerli ve yabancı birçok turisti ilçemize çekeceğini düşünüyoruz” dedi.




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