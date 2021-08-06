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Ekinözü Sağlık Turizm Merkezi Gün Sayıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Ekinözü’ne kazandırılan Sağlık Turizm Tesisi projesinde inşaat büyük ölçüde tamamlandı. Yaklaşık 4 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje, konaklamanın yanı sıra ziyaretçilerine tam donanımlı bir SPA hizmeti sunacak.

Ekinözü Sağlık Turizm Merkezi Gün Sayıyor
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin turizm potansiyelini artıracak yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Ekinözü Kaymakamlığı ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) işbirliğiyle gerçekleştirilen Ekinözü Sağlık Turizm Merkezi’nde inşaat büyük ölçüde tamamlanırken, ıslak zemin ve montaj gibi ince işçiliklerde son rötuşlar gerçekleştiriliyor. Toplamda bin 720 metrekare alanda inşa edilen ve yaklaşık 4 Milyon TL yatırım bedeline sahip tesis, tamamlandığında sağlık turizmi için bölgeye gelen ziyaretçilere tam donanımlı hizmet sunacak. İçinde bay-bayan hamam, sauna, buhar odası, çamur masajı gibi hizmet birimlerinin olacağı tesis, modern konaklama alanları ve yerel lezzetleri buluşturacak restoranıyla misafirlerini ağırlayacak. Ayrıca ilçenin özgün coğrafi miraslarından ‘Acı Su’ da tesis sayesinde turizme kazandırılacak. Tamamlanmasına sayılı günler kalan projeyle beraber, ilçenin "İçmeler" olarak adlandırılan suyunun tanıtımı sağlanmış olacak.

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Ekinözü Sağlık Turizm Merkezi Gün Sayıyor