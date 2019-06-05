banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ekinözü polisinden "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" uygulaması

Ekinözü İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri tarafından Ramazan tedbirleri kapsamında uygulamalarda durdurulan araçlardaki çocuklara sürücü seyahat karnesi ve kırmızı düdük verildi.

Ekinözü polisinden "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" uygulaması
 

Ekinözü İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri tarafından Ramazan tedbirleri kapsamında uygulamalarda durdurulan araçlardaki çocuklara sürücü seyahat karnesi ve kırmızı düdük verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından bayram öncesi güvenli sürüş ve karayollarında kazaların en aza indirilmesi için başlatılan ‘Bu Yolda Hep Birlikteyiz’ projesi kapsamında Ekinözü İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliğince yol uygulaması yapıldı. Uygulamada, araçlar tek tek durdurularak sürücülerden, can ve mal güvenliği için emniyet kemerini takmaları gerektiği vurgulanarak başta hız, kırmızı ışık olmak üzere trafik kurallarına uymaları gerektiği hatırlatıldı. Trafik polisleri, durdurdukları araçlardaki çocuklara sürücü seyahat karnesi ve kırmızı düdük hediye ederek, çocuklardan seyahatleri boyunca anne baba veya kardeşlerinin kullandığı araçlarda aşırı hız konusu ile trafik kurallarına dikkat etmelerini, kural ihlallerini de karneye yazmalarını istedi. Çocuklara, sürücüsü olan anne ve babalarının yayalara yol vermeleri, emniyet kemerini takmalarını, cep telefonu kullanmamaya dikkat etmelerini, hız kurallarına uymaları noktalarında trafik kurallarına uymalarını değerlendirmelerini ve hata yaptıklarında kırmızı düdük ile uyarmalarına değinildi.

Ramazan Bayramı süresince tatile çıkan ve memleketine gelen vatandaşlara, kazaların hiç yaşanmaması için seyahatlerinde dikkat etmesi gereken konuları çocukları aracılığıyla bilgilendirildi.  Ekinözü İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri, seyahat eden sürücü ve vatandaşlara kazasız, belasız bir yolculuk temennisi ile iyi bayramlar dileklerinde bulundu.





Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner118

banner129

banner119