Ekinözü polisinden "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" uygulaması

Ekinözü İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri tarafından Ramazan tedbirleri kapsamında uygulamalarda durdurulan araçlardaki çocuklara sürücü seyahat karnesi ve kırmızı düdük verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından bayram öncesi güvenli sürüş ve karayollarında kazaların en aza indirilmesi için başlatılan ‘Bu Yolda Hep Birlikteyiz’ projesi kapsamında Ekinözü İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliğince yol uygulaması yapıldı. Uygulamada, araçlar tek tek durdurularak sürücülerden, can ve mal güvenliği için emniyet kemerini takmaları gerektiği vurgulanarak başta hız, kırmızı ışık olmak üzere trafik kurallarına uymaları gerektiği hatırlatıldı. Trafik polisleri, durdurdukları araçlardaki çocuklara sürücü seyahat karnesi ve kırmızı düdük hediye ederek, çocuklardan seyahatleri boyunca anne baba veya kardeşlerinin kullandığı araçlarda aşırı hız konusu ile trafik kurallarına dikkat etmelerini, kural ihlallerini de karneye yazmalarını istedi. Çocuklara, sürücüsü olan anne ve babalarının yayalara yol vermeleri, emniyet kemerini takmalarını, cep telefonu kullanmamaya dikkat etmelerini, hız kurallarına uymaları noktalarında trafik kurallarına uymalarını değerlendirmelerini ve hata yaptıklarında kırmızı düdük ile uyarmalarına değinildi.

Ramazan Bayramı süresince tatile çıkan ve memleketine gelen vatandaşlara, kazaların hiç yaşanmaması için seyahatlerinde dikkat etmesi gereken konuları çocukları aracılığıyla bilgilendirildi. Ekinözü İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri, seyahat eden sürücü ve vatandaşlara kazasız, belasız bir yolculuk temennisi ile iyi bayramlar dileklerinde bulundu.









