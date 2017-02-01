Ekinözü, peloid çamurla da adını duyuracak

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 3 ayrı İçmecesinden çıkan ‘acı su’ ile şifa dağıtan Ekinözü’nde bulunan peloid kil havuzundaki çamura, birçok hastalığın tedavisinde tamamlayıcı tedavi olarak kullanılabileceği yönünde rapor verdi.

Peloid kil havuzundaki çamurun şifa özelliğinin keşfiyle birlikte ilçenin sağlık turizmi noktasındaki öneminin bir kat artacağının altını çizen Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, Elbistanın Sesi Gazetesi’ne özel olarak yaptığı açıklamada, “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun verdiği bu rapor, Ekinözü’nde acı sudan sonra yeni bir paragraf daha açtı” diye konuştu.

Ekinözü’nün ülke genelinde şifalı çamura ev sahipliği yapan nadir yerleşim yerlerinden biri olarak tescillendiğini kaydeden Başkan Çeleğen, şifa bulmak isteyen insanların Türkiye’nin dört bir yanından Ekinözü’ne akın edeceğine inandıklarını vurguladı.

Ekinözü ilçesinin 3 doğal maden suyu kaynağının yer aldığı bölgelerden biri olan Orta İçme’de, kısa bir süre öncesine kadar sadece bölge halkı tarafından bilinen peloid kil havuzundaki çamurun analizinin yapılması için 2016 yılı yaz aylarında harekete geçen Ekinözü Belediyesi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’ne başvuru yapmıştı. Bölgeden alınan numunelerin tahlilleri ve analizleri yapıldı. Elde edilen bulgular da rapor halinde Ekinözü Belediyesi’ne gönderildi. Raporda Orta İçme’deki peloid çamurun, banyo, lokal uygulamalar şeklinde, ısıtılarak, kür dahilinde ve kaplıca merkezlerine kas, eklem ve bağırsak hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde ve mobilizasyon çalışmalarından tamamlayıcı tedavisi unsuru olarak kullanılabilir nitelikte olduğu kaydedildi.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin raporunda, şu ifadeler kullanıldı:

“Bataklar (krenojen) grubu peloid olarak belirlenen Orta İçme peloidi, banyo ve lokal uygulamalar şeklinde, ısıtılarak planlanmış kür programı dahilinde kaplıca merkezlerinde inflamatuvar romatizmal hastalıkların kronik dönemlerinde, osteoartrit gibi noninflamatuvar eklem hastalıklarında, kronik bel ağrısı, kas iltihabı (miyozit), kas romatizması (tendrit) ve eklem hastalığı (fibromiyalji sendromu) gibi yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde, mobilizasyon çalışmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir.”

Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, peloid çamur havuzuyla ilgili olarak Elbistanın Sesi Gazetesi’ne özel olarak yaptığı açıklamada, ilçenin doğal maden suyu ve paleoid kil havuzu ile birlikte tüm Türkiye’den ve yurtdışından turist ağırlaması amacına bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.

Ekinözü’ndeki 3 ayrı doğal maden suyu kaynağının tescillenmesi için de çalışma sürdürdüklerinin bilgisini veren Başkan Çeleğen, bunlara ek olarak da jeotermal su arama faaliyetlerine de hız verdiklerini vurguladı.

Tüm bu çalışmaların, Ekinözü’nün marka şehir olması için yapıldığını ifade eden Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, şu ifadeleri kullandı:

“Orta İçme’de bulunan ve bugüne kadar pek de ön plana çıkmayan peloid kil havuzundaki çamurun cilt hastalıkları başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiği yönünde bir kanı vardı. Bu inanışı resmi boyuta dökmek için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na başvurduk. Tahlil sonuçları elimize ulaştı. Raporda buradaki çamurun birçok hastalığın tedavisinde tamamlayıcı tedavi unsuru olduğunu görünce sevincimiz kat be kat arttı. 3 tane İçmemiz var. Yazla birlikte 35-40 bin ziyaretçiyi ağırlıyoruz. İçmelerimizdeki su, yüz yıllardır şifa dağıtıyor. Biz, 3 ayrı kaynaktan yeryüzüne ulaşan içmelerimizin ruhsatlandırılmasıyla ilgili ve Ekinözü’nde jeotermal su ile ilgili jeolojik çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah, varlığına inandığımız jeotermal suyu da keşfedersek Ekinözü’nün geleceğine en büyük yatırımlardan birini yapmış oluruz.”

Başkan Çeleğen, “İçmelerimizdeki acı su, bizlerin en önemli hazinesi. Burası, yıllardır Türkiye’nin birçok bölgesinden ziyaretçileri ağırlıyor. Bu suyun birçok hastalığın tedavisinde yardımcı olduğuna ilişkin bir rapor verildi. Tabi bu rapor yaklaşık 9 yıl önce alındı. 2015 yılı itibariyle de bu suyun yeniden tahlilinin yapılması için girişimlerimizi başlattık. Acı suyumuz kaynaktan içilerek tüketiliyor. Yani bu sudan içerek şifa bulmak isteyen bir vatandaşımızın buraya gelmesi gerekiyor. Biz, hem ilçemize daha çok ziyaretçi gelmesi, hem de bu suyu şişelenmesi için çalışıyoruz. Ekinözü’nün bir marka şehir olması için maden suyu kadar önemli gördüğümüz peloid çamur havuzu için atılacak adımların büyük önemi var” ifadelerini kullandı.

Başkan Çeleğen, açıklamasının sonunda, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2016 yılı içerisinde yurtiçi ve yurtdışındaki tanıtım kataloglarında kullanmak için peloid çamurunun da fotoğraflarını çekmişti. Biz de Ekinözü Belediyesi olarak, yaz aylarıyla birlikte bu peloid çamurunun tanıtımı için çalışmalarımıza başlayacağız. Bununla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte bir proje hazırlayacağız. İnşallah 2017 ve 2018 yılları Ekinözü’nün çehresinin değiştiği, sağlık turizmi noktasındaki marka şehir değerinin yükseldiği dönem olacak. Bu tür projeler bizim için Ekinözü için çok büyük bir kazanç olacak” ifadelerine yer verdi.



