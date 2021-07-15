Ekinözü'ndeki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Kaza Ekinözü ilçesine bağlı Kandil Mahallesi Güllük Mezrası yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının düğününe gittikleri sırada sürücüsü İbrahim Ünsal’ın (60) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 EH 542 plakalı otomobil, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören bir vatandaşın ihbarı üzerinde olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Kurumuş dere yatağındaki hurdaya dönen otomobile güçlükle ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Ali Kocakaya (62) ve Havva Kocakaya’nın (66) hayatlarını kaybettiklerini belirlerken, otomobilde bulunan İbrahim Ünsal ve Mustafa Kocakaya (64) ise ağır yaralandı. Yaralılar; sağlık ekipleri, jandarma ve vatandaşlar tarafından uzun uğraşlar sonucunda yola çıkarıldı. Dik yamaçtan yol kenarına taşınan yaralılar, olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 64 yaşındaki Mustafa Kocakaya, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan sürücü İbrahim Ünsal ise, Kahramanmaraş’a sevk edildi.

Kazada yaşamını yitiren Ali, Mustafa ve Havva Kocakaya’nın Göksun ilçesi Karadut Mahallesi nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi. Cenazeler ise, savcılık incelemesinin ardından otopsiye gönderilmek üzere morga konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.