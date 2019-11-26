banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ekinözü'nde orman yangını çıktı

Ekinözü ilçesine bağlı Çiftlikkale mahallesinde çıkan orman yangını, itfaiye, orman muhafaza ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ekinözü'nde orman yangını çıktı
 Ekinözü ilçesine bağlı Çiftlikkale mahallesinde çıkan orman yangını, itfaiye, orman muhafaza  ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Çiftlikkale mahallesinin Sakaltutan mevkiinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisi ile büyüdü. İtfaiye ve orman muhafaza ekipleri ile vatandaşlar, alevleri söndürmek için uğraş veriyor. 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.