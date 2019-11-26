Ekinözü'nde orman yangını çıktı

Ekinözü ilçesine bağlı Çiftlikkale mahallesinde çıkan orman yangını, itfaiye, orman muhafaza ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Çiftlikkale mahallesinin Sakaltutan mevkiinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisi ile büyüdü. İtfaiye ve orman muhafaza ekipleri ile vatandaşlar, alevleri söndürmek için uğraş veriyor.