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Ekinözü Kesim Tesisi’nde çalışmalar başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ekinözü ilçesinde kesim tesisi çalışmalarına devam ediyor.  1,5 milyon TL’lik yatırımla 2 dönüm alan üzerine inşa edilecek tesisle birlikte kesimler daha modern ve hijyenik şartlarda yapılabilecek.

Ekinözü Kesim Tesisi’nde çalışmalar başladı
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Ekinözü ilçesine yeni kesim tesisi kazandırılıyor. Temel kazısı tamamlanan kesim tesisinde betonarme uygulamalar için hazırlıklar gerçekleştiriliyor. 1,5 milyon TL’lik yatırımla 2 dönüm alan üzerine inşa edilecek kesim tesisinde kesim odaları, soğuk hava deposu, sakatathane ve hayvan kabul alanları yer alacak. Tesiste bulunacak birimlerle kesimlerin daha modern ve hijyenik şartlarda yapılması planlanıyor. Modern kesim tesisi tamamlandığında ilçenin önemli bir ihtiyacı karşılanmış olacak.

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Ekinözü Kesim Tesisinde çalışmalar Başladı