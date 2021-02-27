Ekinözü, ‘kayrak taşı’ üretim merkezi olacak

İlçeye bağlı Türkeli Mahallesi’nde açılması planlanan kayrak taşı ocağında yılda 60 bin ton üretim yapılacak.

Ekinözü Belediyesi, arduvaz ya da damtaşı olarak da bilinen kayrak taşı üretiminde söz sahibi olmaya hazırlanıyor. İlçeye bağlı Türkeli Mahallesi civarındaki 11 hektarlık alanda tespit edilen toplam 7 milyon 400 bin ton kayrak taşını ekonomiye kazandırmak isteyen Ekinözü Belediyesi’nce hazırlanan ÇED Dosyası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunuldu. Söz konusu projenin hayata geçmesiyle birlikte Ekinözü, kayrak taşının en çok çıkarıldığı Muğla, Kütahya ve Denizli gibi illere rakip olacak.

Kayrak taşı, günümüzdeki eski yapılarda tarihi dokuyu bozmamak için çatı malzemesi olarak, modern binaların dışında ısıyı korumak için kaplama malzemesi olarak, yine estetik amaçlı pencere pervazlarında, kapı eşiklerinde, yaya veya araba yolu gibi bahçe düzenlemelerinde, iç mekanlarda ise baca, şömine, fırın gibi alanlarda kullanımı tercih ediliyor.

Katmanlar halinde bulunduğu bölgeden çıkartıldığında yaprak, yaprak ayrılabilen, ince taneli, gözenekli ve yüzeyi doğal pürüzlü bir taş olan kayrak taşı jeolojik olarak tortul yapısında; çamur, silt ve volkan külleri bulundurur. Türkiye’de en çok Muğla-Bodrum, Kütahya ve Denizli bölgesinde çıkartılan kayrak taşının renkleri siyah, kahverengi veya çoğunlukla gridir, görünümü ise fosil şeklindedir. Bu renkleri, içinde bulunan maden, tuz ve oksitlerden alır. Taş ocaklarında özel uygulamalarla çıkartılarak işlenen kayrak taşı, dış etkilere ve aşınmaya karşı dirençli yapısı ve büzülme, eğrilme, kırılma veya çatlama yapması nedeniyle birçok alanda kullanılabiliyor.

Ekinözü Belediyesi, hem ilçedeki üstyapı projelerinde hem de ekonomik olarak değerlendirmek amacıyla hayata geçirmek istediği projede yıllık 60 bin ton üretim yapmayı hedefliyor. 11 hektarlık alandaki toplam kayrak taşı rezervi ise 7 milyon 400 bin ton olarak hesaplandı. Kayrak taşı ocağında toplam 10 kişi çalıştırılması öngörülürken projenin ekonomik ömrü de 123 yıl olarak belirtildi.





