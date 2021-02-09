Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur görevine başladı

Yaklaşık 1,5 yıldır Ekinözü Kaymakamlığı vazifesini üstlenen Talat Tabur’un görev süresinin dolmasının ardından yerine gelen isim belli oldu. Ekinözü Kaymakamlığı’na Muhammed Huzeyfe Onur vekaleten atandı. Kaymakam Onur, ilçeye gelerek mesaisine başladı.

Muhammed Huzeyfe Onur kimdir?

1993 yılında Osmaniye'de doğdu. İlk ve ortaöğretimi Osmaniye'de, üniversite tahsilini Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. 2017-2020 yıllarında Sosyal Güvenlik Kurumunda Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. Sosyal Güvenlik Kurumunda Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı olarak görev yapmakta iken 2019 yılında İçişleri Bakanlığınca yapılan Kaymakamlık sınavını kazanarak 2020 yılında Osmaniye Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. İçişleri Bakanlığı oluru ile Ekinözü Kaymakam Vekilliğine atandı. Evli ve bir çocuk babasıdır.











