Nurhak Kaymakamı Cihat Koç’un vekaleten sürdürdüğü Ekinözü Kaymakamlığı görevine Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde kaymakam vekilliği görevini yapan Talat Tabur atandı. İçişleri Bakanlığı’nın atama kararı sonrasında ilçeye gelen Ekinözü Kaymakam Vekili Talat Tabur, mesaisine başladı.
Ekinözü Kaymakam Vekili Talat Tabur, görevine başladı
İçişleri Bakanlığı tarafından Ekinözü Kaymakam Vekili olarak atanan Talat Tabur, ilçeye gelerek görevine başladı.
30 Ekim 2019 Çarşamba 16:53
Nurhak Kaymakamı Cihat Koç’un vekaleten sürdürdüğü Ekinözü Kaymakamlığı görevine Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde kaymakam vekilliği görevini yapan Talat Tabur atandı. İçişleri Bakanlığı’nın atama kararı sonrasında ilçeye gelen Ekinözü Kaymakam Vekili Talat Tabur, mesaisine başladı.
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.