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Ekinözü Kaymakam Vekili Talat Tabur, görevine başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından Ekinözü Kaymakam Vekili olarak atanan Talat Tabur, ilçeye gelerek görevine başladı.

Ekinözü Kaymakam Vekili Talat Tabur, görevine başladı

Nurhak Kaymakamı Cihat Koç’un vekaleten sürdürdüğü Ekinözü Kaymakamlığı görevine Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde kaymakam vekilliği görevini yapan Talat Tabur atandı. İçişleri Bakanlığı’nın atama kararı sonrasında ilçeye gelen Ekinözü Kaymakam Vekili Talat Tabur, mesaisine başladı.

 Kaymakam Vekili Talat Tabur kimdir?

 1983 yılında Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde doğan Tabur, ilk ve orta öğrenimini Oğuzeli ilçesinde, liseyi Gaziantep'te, üniversite tahsilini ise Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. 2007 yılı eylül ayında Gaziantep Karkamış İlçesi Mal Müdürlüğünde memuriyet hayatına başlayan Tabur, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında Gelir Uzman Yardımcısı olarak çalıştı. Daha sonra Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığında Gelir Uzmanı olarak görev yapan Tabur, kaymakamlık sınavını kazanarak 2019 yılında Kahramanmaraş Valiliğinde Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Tabur, İçişleri Bakanlığının 30 Mayıs 2019 tarihli onayı ile Gülşehir'e kaymakam vekilli olarak atanmıştı.


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