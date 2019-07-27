Ekinözü kavşağında kaza: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Göksun istikametinden Elbistan’a doğru seyir halinde olan Duran Doğan yönetimindeki 46 DD 689 plakalı otomobil, Ekinözü ilçesi istikametine dönüş yapmak isteyen Serdar Budak’ın kullandığı 46 ET 123 plakalı otomobile çarptı. Kazada, aracında büyük çaplı hasar oluşan sürücü Budak, yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına altına alındı. Yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olduğu bildirilen Duran Doğan’ın yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.















