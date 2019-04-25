Ekinözü Jandarmasından yaralı köpeğe şefkat eli

Ekinözü ilçesine bağlı Ortaören Mahallesi’nde otomobil çarpması sonucunda yaralanan Kangal cinsi çoban köpeği, jandarma görevlilerinin yaptıkları ilk müdahale ile eski sağlığına kavuşacak.

Edinilen bilgiye göre, Ekinözü ilçesine bağlı Ortaören Mahallesi’nde hayvan otlatan Mehmet Demirci’nin Kangal cinsi köpeğine bir otomobil çarptı. Köpeğinin yaralandığını gören Demirci, otomobil sahibini durdurmak istese de sürücü aldırış etmeyip olay yerinden ayrıldı. Bu sırada yol devriyesi yapan Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, olayı fark etti. Sol arka ayağının kırılması sonucunda acı içerisinde inleyen köpeğin yardımına koşan jandarma görevlileri, ilk müdahaleyi yaptı. 8 aylık olduğu öğrenilen Kangal cinsi köpeğin kırık olan ayağı, jandarma ekipleri tarafından sarıldı. Köpek, daha sonra sahibi tarafından veterinere götürüldü.

Köpeğin sahibi Mehmet Demirci, Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine duyarlılıklarından ve yardımlarından dolayı teşekkür etti.





