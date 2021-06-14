Ekinözü İlk Adım Anaokulu’nda 3 ayrı e-Twinning projesi

Ekinözü İlk Adım Anaokulu öğretmenlerinden Başak Başaran, 3 ayrı e-Twinning projesi hazırladı. Başaran’ın ‘Bana Bir Lider Anlat Çocuk’ adlı e-Twinning projesi büyük bir başarı ile uygulandı. Proje kapsamında 10 farklı ilden 10 öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü kalıp bilgilerin dışında her yönü ile öğrencilerine sundular. Onlarca öğrenci bu proje kapsamında Atatürk'ü her yönü ile tanıma ve öğrenme fırsatı buldular. Proje süreçlerinde; Atatürk’ün yaşamından kitap, sanat, askerlik, çocuk, dünya ve sonsuzluk temaları işlendi. Proje okulları dergi hazırlayarak ayrıca bulundukları bölgelere Atatürk ve sonsuzluk teması altında ise Atatürk adına ağaç bağışladılar.

Başaran’ın kuruculuğunu yaptığı bir diğer çalışma ise ‘Şairler Diyarı Kahramanmaraş'ın Yedi Güzel Adamı’ adlı e-Twinning projesi ile Kahramanmaraş’ın değerli kalemleri, halka mal olmuş Yedi Güzel Adam'ı öğrencilere tanıtılarak bu yolla öğrencilerin kültürel değerlerini tanımaları, edebiyat, şair ve şiir kavramlarını öğrenmeleri, kitap okuma alışkanlığı kazanmaları, kendilerini yazarak ifade edebilmeleri hedeflendi. Kahramanmaraş Lisesinde yolları kesişen bu değerli kalemlerin öğrencilerimize aktarılmasında yine Kahramanmaraşlı 10 öğretmen görev aldı.

Başaran, proje hakkında bilgi verirken "Ekinözü şairler memleketidir. Abdurrahim Karakoç'un Bahattin Karakoç'un memleketi olan bu güzel ilçede taşı sıksan şiir okur. Bu nedenle küçük yaşlarda öğrencilerimize aktaracağımız kültürel değerlerimiz ve edebiyat bilinci ışığında bu projeyi başlattık” dedi.

İlk Adım Anaokulu öğretmenimiz Başak Başaran, son e-Twinning projesi ile de çevre dostu bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. ‘Dünya'yı Kurtarmak Bizim Elimizde’ adlı e-Twinning projesi Türkiye'den Kahramanmaraş, Konya, Kocaeli, Hatay, Hakkari, Elazığ, Tekirdağ illeri ve yurtdışından Portekiz, Arnavutluk, Slovakya ülkelerinin yer aldığı 13 proje ortağı ve 10'larca öğrenci tarafından yürütüldü.

Başaran, proje ile ilgili, “Projenin ana teması öğrencilerde doğal afetler ve salgın hastalıklar ile ilgili farkındalık oluşturmaktır. Doğal afetlerden ve salgın hastalıklardan nasıl korunacağı hakkında küçük yüreklere bilgi tohumları ekerek yarınlara bilinçli nesiller yetiştirmek amaçlanmaktadır” dedi.