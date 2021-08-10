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Ekinözü İlçe Müftüsü Hasan Akman görevine başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Ekinözü İlçe Müftüsü olarak atanan Hasan Akman, ilçeye gelerek görevine başladı.

Ekinözü İlçe Müftüsü Hasan Akman görevine başladı
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Ekinözü İlçe Müftülüğü’ne atanan isim belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Ekinözü İlçe Müftüsü olarak atanan Hasan Akman, görevine başladı.

Hasan Akman

1981 yılında Mardin/Midyat ilçesinde dünyaya geldi. Öğrenim hayatına Mardin’in Ömerli ilçesinde başladı. 1999 yılında Midyat İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. 2004 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam-hatip olarak göreve başladı. 2009 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 8 yıl İmam Hatip olarak görev yaptıktan sonra 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Trabzon Eğitim Merkezi’ne Yüksek İhtisas Kursiyeri olarak atandı. 2014 yılında bu kurstan başarıyla mezun oldu. Aynı yıl Muğla İl Müftülüğünde Cezaevi Vaizi olarak görev yapmaya başladı. Yine aynı yıl Şırnak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir alanında “İlk Dönem Tefsirlerinde Nuh Suresi ve Suredeki Konuların Tarihi Açıdan Değerlendirilmesi” adlı yüksek lisans tezini tamamladı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tefsir alanında doktora ders dönemini tamamladı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Ekinözü İlçe Müftüsü Hasan Akman Görevine Başladı