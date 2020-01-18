Ekinözü İçmeleri Turizme Hazırlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sağlık turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Ekinözü İçmelerinde Sağlık ve Turizm Merkezi inşaatını sürdürürken, ekonomik ömrünü tamamlamış binalarda da çalışmalar yürütüyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilk olarak Aşağı İçmeler diye bilinen bölgedeki kullanılamaz duruma gelmiş binaların yıkım çalışmalarına başladı.
Başkan Güngör’e Teşekkür
Ekinözü İlçesi içmeler bölgesinde başlayan çalışmalardan oldukça memnun olduklarını ifade eden Ekinözü Belediye Başkan Vekili Mehmet Demirci: “İlçemizde 60 yıla yakındır faaliyet gösteren ekonomik ömrünü tamamlamış ve kullanması tehlike arz eden, Ekinözü Belediyemize ait olan İçmeler Mahallesindeki otelin yıkım işlemi Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılmaktadır. Otelimizin yıkımı sonrası aynı bölgede yeni konaklama yerlerinin yapılması için görüşmeler devam etmektedir. İçme turizminin gözdesi olan bu bölgede, çevre görüntüsüne uygun olmayan görüntülerin kaldırılma işlemleri devam edecektir. İlçemize yaptığı önemli katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ilçe halkımız adına teşekkür ediyor, daha güzel Ekinözü için birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilk olarak Aşağı İçmeler diye bilinen bölgedeki kullanılamaz duruma gelmiş binaların yıkım çalışmalarına başladı.
Başkan Güngör’e Teşekkür
Ekinözü İlçesi içmeler bölgesinde başlayan çalışmalardan oldukça memnun olduklarını ifade eden Ekinözü Belediye Başkan Vekili Mehmet Demirci: “İlçemizde 60 yıla yakındır faaliyet gösteren ekonomik ömrünü tamamlamış ve kullanması tehlike arz eden, Ekinözü Belediyemize ait olan İçmeler Mahallesindeki otelin yıkım işlemi Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılmaktadır. Otelimizin yıkımı sonrası aynı bölgede yeni konaklama yerlerinin yapılması için görüşmeler devam etmektedir. İçme turizminin gözdesi olan bu bölgede, çevre görüntüsüne uygun olmayan görüntülerin kaldırılma işlemleri devam edecektir. İlçemize yaptığı önemli katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ilçe halkımız adına teşekkür ediyor, daha güzel Ekinözü için birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.