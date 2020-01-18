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Ekinözü İçmeleri Turizme Hazırlanıyor

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si sağ­lık tu­riz­mi açı­sın­dan önem­li bir yere sahip olan Eki­nö­zü İçme­le­rin­de eko­no­mik öm­rü­nü ta­mam­la­mış bi­na­lar­da yıkım ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dı.

Ekinözü İçmeleri Turizme Hazırlanıyor
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Kah­ra­man­ma­raş Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si sağ­lık tu­riz­mi açı­sın­dan önem­li bir yere sahip olan Eki­nö­zü İçme­le­rin­de Sağ­lık ve Tu­rizm Mer­ke­zi in­şa­atı­nı sür­dü­rür­ken, eko­no­mik öm­rü­nü ta­mam­la­mış bi­na­lar­da da ça­lış­ma­lar yü­rü­tü­yor.
Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri ilk ola­rak Aşağı İçme­ler diye bi­li­nen böl­ge­de­ki kul­la­nı­la­maz du­ru­ma gel­miş bi­na­la­rın yıkım ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dı.
Baş­kan Gün­gör’e Te­şek­kür
Eki­nö­zü İlçesi iç­me­ler böl­ge­sin­de baş­la­yan ça­lış­ma­lar­dan ol­duk­ça mem­nun ol­duk­la­rı­nı ifade eden Eki­nö­zü Be­le­di­ye Baş­kan Ve­ki­li Meh­met De­mir­ci: “İlçe­miz­de 60 yıla ya­kın­dır fa­ali­yet gös­te­ren eko­no­mik öm­rü­nü ta­mam­la­mış ve kul­lan­ma­sı teh­li­ke arz eden, Eki­nö­zü Be­le­di­ye­mi­ze ait olan İçme­ler Ma­hal­le­sin­de­ki ote­lin yıkım iş­le­mi Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­miz ta­ra­fın­dan ya­pıl­mak­ta­dır. Ote­li­mi­zin yı­kı­mı son­ra­sı aynı böl­ge­de yeni ko­nak­la­ma yer­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı için gö­rüş­me­ler devam et­mek­te­dir. İçme tu­riz­mi­nin göz­de­si olan bu böl­ge­de, çevre gö­rün­tü­sü­ne uygun ol­ma­yan gö­rün­tü­le­rin kal­dı­rıl­ma iş­lem­le­ri devam ede­cek­tir. İlçe­mi­ze yap­tı­ğı önem­li kat­kı­la­rın­dan do­la­yı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Hay­ret­tin Gün­gör’e ilçe hal­kı­mız adına te­şek­kür edi­yor, daha güzel Eki­nö­zü için bir­lik­te ça­lış­mak­tan mem­nu­ni­yet duy­du­ğu­mu­zu ifade etmek is­ti­yo­rum” diye ko­nuş­tu.








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