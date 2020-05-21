Ekinözü-İçmeler’de Millet Meydanı yapımına başlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sağlık turizmi açısından ülkemizin sayılı yerlerinden birisi olan Ekinözü İçmelerine yatırım yapmaya devam ediyor. Daha önce Ekinözü Sağlık Turizm Merkezi’nin temelini atarak yapımına başlayan Büyükşehir Belediyesi şimdi de Aşağı İçmeler bölgesine Millet Meydanı yapımına başladı. Yaklaşık 4 dönüm alan üzerinde yapımına başlanan Millet Meydanı, şifa bulmak için Ekinözü İçmelerine gelecek vatandaşlara hizmet verecek.

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, çalışmalardan oldukça memnun olduğuna işaret ederek: “Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bütün dünyada olduğu gibi Ekinözü’nde de koronavirüse karşı mücadele kapsamında elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Şükürler olsun ki herhangi bir vaka yoktur. Şu an Aşağı İçmelerdeyiz. Büyükşehir Belediyemiz bize destek oldu burada eski bir bina ve bir otel bulunuyordu. Otel kullanılamaz ve onarılamaz haldeydi, bu yüzden otelden kalan atık bölümleri yıktık. Ve şuanda Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör beyin destekleriyle burayı Millet Meydanı yapıyoruz. Bir yandan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, diğer yandan durmaksızın Büyükşehir Belediyemizle birlikte çalışıyoruz ki yeni sezonda gelecek turistlere bir an önce güzel ortamlar hazırlayalım. Şahsım ve ilçem adına Büyükşehir Belediye Başkanıma sonsuz saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Allah devletimize zarar ziyan vermesin” diye konuştu.

Kaba inşaatı tamamlanan Ekinözü Sağlık Turizm Merkezi inşaatında da incelemelerde bulunan Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, şunları söyledi: “Orta İçmelerdeyiz. Şu anda yapımı devam eden Sağlık Turizm Merkezi, acı su hamamıdır. Bu acı su hamamımızı bir an önce turizme kazandırmak için gayret sarf ediyoruz. İçmelerimize gelen turistlerin konaklaması için tesislerimizin yapımı devam ediyor. Sağlık Turizm Merkezi binamızın kaba inşaatı bitmiş durumda. Orta İçmelerimizin güzel bir havası ve güzel bir manzarası var. Yeşil alanlar burada daha fazla. İnşallah acı su hamamımızı, Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle en kısa sürede tamamlayacağız.”













