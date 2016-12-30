Ekinözü Belediyesi’ne son model damperli kamyon

Ekinözü Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarda kullanmak üzere, son model damperli kamyon alarak makine parkını güçlendirdi.

Ekinözü Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak için kendi öz kaynakları ile alınan damperli kamyonu ilçeye getirdi. Yeni kamyonun halka daha iyi hizmet amacıyla belediyenin öz kaynakları ile satın alındığını söyleyen Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, “Hizmetteki etkinliğimizi ve gücümüzü arttırmaya devam ediyoruz” dedi.

Göreve geldikleri günden bugüne kadar makine parkını güçlendirmek için gayret ettiklerini belirten Başkan Çeleğen, aldıkları kamyonun belediye hizmetlerine büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Başkan Çeleğen, “Göreve geldikten hemen sonra başlattığımız hizmet atağına, daha güçlü ve daha iyi devam etme adına araç ve makine parkımızda yenilemeye gidiyoruz. Ekinözü’müzün her noktasında çalışma yapıyoruz. Bu çalışmaların daha etkin ve hızlı yapılabilmesi için eksikliğini hissettiğimiz iş makinesini araç parkımıza kazandırdık. Devam eden altyapı, yol düzenlemesi ve park bahçe çalışmalarında daha verimli ve hızlı bir şekilde hareket edebilmek için belediyemizin kendi imkânları ile son model bir damperli kamyon aldık. Böylece göreve geldikten sonra 4. kamyonumuzu araç filomuza katmış olduk” dedi.

Bu tür iş makinelerinin belediye hizmetlerinin verimliliğini arttırdığını kaydeden Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, “Kendi öz kaynaklarımızla aldığımız damperli kamyon, vatandaşımıza sunduğumuz hizmetin verimliliğini arttıracak. İhtiyaca uygun, doğru araçların teminine özen gösteriyoruz. Yeni almış olduğumuz kamyonumuz çalışmalarımızda büyük kolaylık sağlayacak. Yoğun bir çalışma dönemini geride bırakırken, bu süreçte belediyemize kazandırılan yeni iş makineleri çalışma tempomuzda önemli rol üstlenmiş olacak. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Ekinözü’müze daha büyük hizmetler yapmayı bizlere nasip etsin” ifadelerini kullandı.



