Ekinözü Belediyesi, kış seferberliğine hazır

Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, bu kış sezonunda karla mücadele çalışmaları için tüm organizasyonlarını tamamladıklarını söyledi.

Başkan Çeleğen, “Hizmet alanımızda bulunan iş makinelerimiz ve personellerimizle birlikte kış boyunca seferberlik ruhuyla çalışacağız” diye konuştu.

Aralık ayının gelmesi ile birlikte kış mevsimi de kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Yüksek kesimlerdeki kar yağışı, henüz vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyecek şekilde yüzünü göstermese de Ekinözü Belediyesi’ne bağlı ekipler, bu yıl yol ağında yapacak karla mücadele çalışmaları için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Belediye olarak kış tedbirlerine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, özellikle kar yağışı nedeniyle kapanma riski büyük olan yollarda iş makinesinin konuşlandırılacağını belirtti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında yer alan yollarla birlikte ortaklaşa bir çalışma sürdürüleceğini kaydeden Başkan Çeleğen, gerekli durumlarda ekip ve personel sayısına takviye yapılacağını hatırlattı.

Başkan Çeleğen, “Kış hazırlıklarımızı tamamladık. Karla mücadelede kullanacağımız iş makineleri ve araçlarımızın tüm bakımları yapıldı. Şuanda hepsi göreve hazır olarak bekliyor. Ekip ve ekipmanlar 24 saat süreyle kar ve buzlanmaya karşı gerekli mücadeleyi yapacaklar. Kış boyunca vatandaşların kar yağışından en az şekilde etkilenmelerini sağlamak için çaba göstereceğiz. Amacımız, Ekinözü’nde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım noktasında ve diğer olumsuzluklar yönünden rahat bir kış geçirmelerini sağlamak. En ücra mahallede bile yolların hızlıca açılması ve özellikle taşıma sistemi ile eğitim alan öğrencilerin okullarına ulaşması için de öncelikli çalışmalar yapacağız. Vatandaşlarımızın şikayetlerinin ve ihbarlarının hızlı bir şekilde değerlendirilmesi için kriz merkezleri ve iletişim kanallarımız da hizmette olacak” şeklinde konuştu.

Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, son olarak, “Adeta seferberlik ruhuyla çalışacağız. Hemşerilerimizin kar ve buzun beraberinde getirdiği olumsuzlukları en az seviyede hissetmeleri önceliğimiz olacak. Yoğun kar yağışının olduğu noktalar öncelikli olacak. Tedbirlerimiz ilçemizin tamamını kapsayacak şekilde alındı. Tüm ekibimizle 7 gün 24 saat esasına göre bugünden itibaren teyakkuz halinde görev düşecek günü bekliyoruz" dedi.