Ekinözü Belediyesi düğün salonu hizmete açıldı

Başkan Eker, “Eğitimden sağlığa, sosyal belediyecilik hizmetleri ile spordan kültüre birçok alanda halkımızın ihtiyacı olan projelere ağırlık veriyoruz” dedi.

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, ilçenin çehresini değiştirecek projeleri birer birer hizmete almanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

İlçede, düğün, kına, nişan gibi toplu organizasyonların yapılabileceği modern bir tesisin eksikliğini gidermek için kısa bir süre önce çalışmalara başladıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Bilal Eker, “Vatandaşlarımızın hayatına dokunacak bir projeyi tamamlayarak hizmete açtık” şeklinde konuştu.

Başkan Eker, şöyle devam etti:

“Göreve geldiğimiz günden beri, halkımıza hizmetin en iyisini sunmak için tüm çabamızı sahaya yansıtıyoruz. Bu amaç doğrultusunda da çalışmalarımıza birçok alanda devam ediyoruz. Belediyemize ait bir düğün salonunu hizmete açma yönünde halkımıza verdiğimiz söz vardı. Çok şükür, bu sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizin en büyük ihtiyaçlarından olan düğün salonumuz, mutlu aile olma yolunda ilk adımı atan çiftlerimiz için her şeyin düşünüldüğü bir mekan olarak tasarlandı. Salonumuzda düğünlerin yanı sıra nikâh, kına gibi organizasyonlar da yapılabilecek. Düğün salonumuz, modern ve kaliteli hizmet anlayışıyla tüm bölgeye hizmet verecek. Vatandaşlarımız da bu hizmetten çok memnun oldular. Çok sayıda düğüne de ev sahipliği yaptık. Dünya evine giren çiftlerimize mutluluklar diliyoruz.”