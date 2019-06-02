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EKARDER’in yeni yönetiminden eski yönetime plaket jesti

Elbistanlı Karahasanlılar Sosyal ve Kültür Yardımlaşma Derneği’nin (EKARDER) yeni yönetimi tarafından eski yönetim kurulu üyelerine plaket takdim edildi.

EKARDER’in yeni yönetiminden eski yönetime plaket jesti
 

Elbistanlı Karahasanlılar Sosyal ve Kültür Yardımlaşma Derneği’nin (EKARDER) yeni yönetimi tarafından eski yönetim kurulu üyelerine plaket takdim edildi.

 Elbistanlı Karahasanlılar Sosyal ve Kültür Yardımlaşma Derneği’nde (EKARDER) yönetim değişikliğine gidildi. Bir süredir dernek başkanlığını yapan Mehmet Altun, bu görevi Şerif aybakar’a teslim etti. Aybakar başkanlığında oluşan yeni EKARDER yönetimi, eski yönetim kurulu üyelerinin onuruna iftar programı düzenledi. Organizeye, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkan Vekili Ali Demir, Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, daire amirleri, muhtarlar ve dernek yöneticileri katıldı.

Hep beraber yenilen iftar programının ardından EKARDER Kurucu Başkanı Şefik Biniş, bir önceki Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Altun ve EKARDER eski Genel Sekreteri Mızrap Toparslan' a yaptıkları başarılı görevlerden dolayı plaket takdim edildi.

Karahasanlıların birliği ve beraberliğinin perçinlendiği iftar programında konuşan EKARDER Başkanı Şerif Aybakar, devraldıkları bayrağı daha yukarıya taşımanın gayreti içerisinde olacaklarını söyledi. Aybakar, “Yeni dernek yönetimi olarak bundan sonra Karahasanlılık bilinciyle, Karahasanlıların hizmetindeyiz. Allah yardımcımız olsun. Bu programa katılan herkese teşekkür ediyorum. Bizden önce görev yapanlara da hizmetleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir de, EKARDER’in Karahasanlılar için birçok çalışmaya imza attığını belirtti. Köylerin mahalle statüsüne geçmesinin ardından bu tür dernekleşme çabalarını desteklediğini anlatan Kaymakam Demir, programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. EKARDER Başkanı Şerif Aybakar ve yönetimine de başarılar diledi.
 






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