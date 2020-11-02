EKARDER’den 6 mahallede ağaçlandırma seferberliği

Elbistan Karahasanlılar Sosyal Yardımlaşma Derneği (EKARDER), ilçeye bağlı Türkören, Armutalan, Karahasanuşağı, Kavaktepe, Kangal, İkizpınar ve Türkören mahalllerinde ağaçlandırma seferberliği başlattı. Bu kapsamda, EKARDER tarafından Hatay Serinyol Ormanlık Fidanlık Müdürlüğü, Göksun Orman Şefliği ile Tekir Orman Fidanlık Şefliği’nden temin edildi. Toplamda 7 bin fidan, ağaçlandırma yapılacak mahallelere peyderpey dağıtılacak. Ağaçlandırma seferberliğinin ilk ayağı Türkören Mahallesi’nden başladı.

Kampanya çerçevesinde mezarlık olarak kullanılan bölgeye 1000 adet fidan, 7’den 70’e mahalle sakinlerinin katılımıyla toprakla buluşturuldu. Diğer mahallelerdeki fidan dikme çalışmalarının ise önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi.

EKARDER Başkan Yardımcısı Süleyman Kahraman, ağaçlandırma kampanyası ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Bölgemizdeki 6 mahallede 7 bin fidan dikimi yapacağız. Mahallelerimizin, daha yeşil bir görünüme kavuşması adına Dernek Başkanımız Sayın Şerif Aybakar’ın destekleri ile birlikte gelecek nesillere daha yeşil bir bölge bırakma adına böyle bir kampanya başlattık. Türkören Mahallemizden başlattığımız kampanya kapsamında ilk olarak bin fidan diktik. Diğer mahallelerimizde de önümüzdeki günlerde dikimi gerçekleştireceğiz.

Bu fidanların temininde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Sayın Mustafa Koç beye, Hatay Serinyol Fidanlık Müdürü Mustafa Hüner beye, Elbistan Orman İşletme Şefi Sultan Demir hanıma, Tekir Fidanlık Teknikeri Selçuk Kara beye, Göksun Fidanlık Teknikeri Erol Temiz beye, Elbistan Belediye Mehmet Gürbüz’e, Belediye Meclis Üyesi Ali Demir’e ve kampanyaya katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ederiz” dedi.

Mahalle muhtarı Mehmet Altun ise, EKARDER ve diğer tüm ilgililere teşekkür ederek, mahallelerinin geleceğine yapılmış en güzel yatırımlardan birine omuz vermenin sevincini yaşadıklarını söyledi.