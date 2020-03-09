EKARDER, şehitlerimizi Mevlid-i Şerif’le yâd etti

Elbistanlı Karahasanlılar Sosyal ve Kültür Yardımlaşma Derneği EKARDER, son olarak Suriye’nin İdlib bölgesinde verdiğimiz şehitlerimiz ve vatan savunmasında şahadet şerbetini içen güvenlik güçlerini, Mevlid-i Şerif’le yâd etti. Programa, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, şehitler ve Gaziler Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul, şehit aileleri, EKARDER Başkanı Şerif Aybakar ve yönetimi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Türkören Mahallesi taziye evindeki anlamlı etkinlikte, Kur’an-ı Kerim okundu. Vatanın bölünmez bütünlüğü, bayrak ve toprağın kutsallığı, şehitlik mertebesinin öneminin kaydedildiği programda birlik ve beraberlik, kardeşlik duyguları da işlendi. Programda, eller hep birlikte semaya açılarak şehitlerimiz için dua edildi.

Organize ile ilgili olarak değerlendirme yapan EKARDER Başkanı Şerif Aybakar, “Cenab-ı Allah bir daha böyle acıları vatanımıza, milletimize, ordumuza yaşatmasın inşallah. Biz binlerce yıldır sevinçlerimizi olduğu gibi acılarımızı da paylaştık ve bu acı hepimizi yaktı. Ama dün olduğu gibi bugün de birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek dünyaya bu toprakların bölünemeyeceğini göstermeyi sürdürüyoruz. Kısa bir zaman önce yüreğimizi dağlayan kahraman şehitlerimizi dualar ile anmak ve saygımızı dile getirmek için halkımızla birlikte Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirdik. Bu vesile ile kahraman şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz" dedi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir de, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sınırlarımızın güvenliğinin korunması ve terör örgütlerine karşı hem sınır içinde hem de sınır ötesinde kahramanca mücadele ediyor. Türk milleti olarak, en büyük temennimiz, hiçbir Mehmetçiğimizin ayağına taş bile değmemesi. Ne yazık ki; son olarak Suriye’nin İdlib bölgesine yönelik olan başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’nda rejim güçlerinin saldırılarında kahramanlarımızı şehit verdik. Aldığımız şehit haberleri, tüm ülkemizin yüreğini dağladı. Şehitlerimizin haklarını asla ödeyemeyiz. Onları her daim rahmet, minnet ve şükranla yâd edeceğiz. Bugün de EKARDER tarafından düzenlenen Mevlid-i Şerfi programına katıldık. Bu vesile ile aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.

Okunan Mevlid-i Şerif’in ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.



















