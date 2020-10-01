Ehliyetsiz ve maskesiz sürücü: ‘Mürekkep bitene kadar yazın”

üElbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gariplik Caddesi’ndeki rutin yol uygulaması esnasında bir otomobili durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz bir şekilde direksiyon başına geçtiği belirlendi. Aracın sigortasının da bulunmadığının tespit edilmesi üzerine kendisine ceza yazılacağını anlayan sürücü, polis ekiplerine, “Mürekkebiniz bitene kadar yazın” diyerek kurallara uymayanın kendisi olduğunu unuttu.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak suçundan başta olmak üzere 900 lira da maske takmamaktan toplam 6 bin TL idari para cezası kesildi.



