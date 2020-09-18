Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına yüklenme işlemi başlıyor

Sürücü belgesi bilgilerinin T.C. kimlik kartına yüklenmesi projesi lansmanında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Pazartesiden itibaren, yeni tip sürücü belgeleri Türkiye genelinde nüfus müdürlüklerinden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacaktır. Bu işlem için; sürücü belgesindeki bilgilerin yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmayacak” dedi.

Uygulamayı devrim olarak nitelendiren Bakan Soylu, şöyle konuştu:

“Yeni nesil sürücü belgelerinin, TC kartlarına yüklenmesi projesi vesilesiyle sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Teknolojinin bütün haliyle birlikte vatandaşımızın işlerini kolaylaştırması konusunda kullanılmasını sağlayan ve hakikaten her yıl milyonlarca nüfus ve vatandaşlık işlerine giren hizmet alan milyonlarca vatandaşımızın memnuniyetini sağlamak için çaba sarf eden, büyük bir devrimi gerçekleştiren arkadaşlarıma sizlerin huzurunda bir kez daha tebrik ediyorum. 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren; benim kartım bu. İçinde sürücü belgesi var, iki tane de silah taşıma ruhsatı var, banka kredi kartım var. TBMM tarafından verilen kimlik kartı var. THY'nin bir kartı var, yani var oğlu var. Bunu da cebimde taşıyorum. Derdimiz şu kartın şişkinliğini azaltmak. Kimliğimizin arkasında çip var. Bunda 5 alan var, biz bunun dördünü kullanmak istiyoruz.

Pazartesiden itibaren, yeni tip sürücü belgeleri Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacaktır. Bu işlem için; sürücü belgesindeki bilgilerin yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmayacak. Sürücü belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda tıpkı eski kartlarının yenilenmesi gibi, kimlik kartlarından otomatik olarak silinecektir. Yani bunu yükledik, ömür boyu kalacak değil.

Hepimiz gitmek zorunda mıyız? Hayır. Yine pazartesiden itibaren yeni kimlik almaya giden veya yeni pasaport-ehliyet almaya giden müracaat edip yaptırabilecek zaten. Bundan sonra yeni kimlik almaya gidenlere nüfus müdürlüklerindeki memurlarımız şu soruyu soracaklar. "Efendim kimlik kartınıza ehliyetiniz varsa yüklemek ister misiniz" Artık ondan sonra iki işlemi bir arada görecek ve otomatik olarak yüklenmiş olacak. Kart adresine gittiği andan itibaren hem ehliyeti hem kimliği bu kartta bulunmuş olacak. Elinde bir ehliyetle bir kimliği olanlar, gidip yükletebilecekler. Ama yeni kimlik için başvurmak isteyenler varsa onlar başvurduğunda bir çarpıyla beraber yeni kimlik adresine gittiğinde içerisinde ehliyet de olmuş olacak. Sistemin test edilmesi maksadıyla, nüfus müdürlüğümüzdeki 3 bin 500 personelimizin kimlik kartlarına ehliyetleri yüklenmiş ve uygulama gerçekleşmiştir. Bunun için her türlü teknik önlem alınmış bulunmaktadır."