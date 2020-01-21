Ehliyet sınavı için il merkezine gitme devri sona eriyor

Ehliyet, ustalık ve kalfalık sınavları, elektronik ortamda ‘e-sınav’ olarak adlandırılan sistem üzerinden yapılıyor. Başta Elbistan olmak üzere çevre ilçelerdeki binlerce kişi, bu sınavlara katılabilmek için 200 kilometreye yakın bir mesafeyi kat ederek Kahramanmaraş il merkezine gitmek zorunda kalıyordu. Vatandaşlar açısından ekonomik külfeti bir yana zaman kaybı yönünden de ciddi sorunlar doğuran e-sınav uygulamasının Elbistan’da da yapılabilmesi için bir süredir devam eden girişimlerde önemli bir aşama kaydedildi. Elbistan’ın e-sınav merkezi olabilmesi için yapılan ihalenin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde bir salon hazırlandı. Salonun, tüm altyapı işlemleri tamamlandı. Bilgisayarların kurulumunun ardından entegrasyon sağlanacak. E-sınavlar, bu salona kurulacak 22 adet bilgisayar üzerinden yapılacak.

Sistemin önümüzdeki günlerde faaliyete geçmesi bekleniyor. Uzun süredir emek verilen e-sınav merkezinin hayata geçmesi ile birlikte Elbistan ve çevre ilçelerdeki adaylar, il merkezine gitmek zorunda kalmayacak. Elbistan e-sınav merkezinin yaklaşık 250 nüfusa hizmet etmesi bekleniyor.