Eğitimci-yazar Taş, öğretmenlerle buluştu

Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ayşegül Göçer, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda yönetici ve öğretmelerin bireysel, mesleki alana yönelik bilgi ve becerilerin artırılması amacıyla 16-20 Kasım tarihleri arasında mesleki çalışma programı tertiplendiğini, bu çerçevede eğitimci ve yazar Mehmet Taş ile Edebiyat ve Eğitim konulu etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Göçer; emekli öğretmen, şair ve yazar Mehmet Taş’ın sohbetinden, tecrübelerinden istifade ettiklerini, tüm öğretmenlerin ilgi ile toplantıyı takip ettiklerini belirtti.

Şair ve yazar Mehmet Taş, internet üzerinden kırk öğretmen ile bir araya geldiğini, güzel bir sohbet ortamı oluştuğunu belirterek, bu tür etkinliklerin yaygınlaşması gerektiğine dikkat çekti. Taş şunları söyledi: “Öğretmen, imkansız değil imkan Siz diyebilendir. Hangi şartlarda olursa olsun kendisine emanet edilen yeni nesli aydınlatma uğrunda her fedakarlığı yapabilen, bazen bir teröristin karanlık kurşununa, bazen bir cahilin kokuşmuş iftirasına kurban gitsek de yılmadan, uzakları yakın edebilendir. Bahçelievler Kız İmam hatip Lisesi öğretmenleriyle de bu duyguları yaşadık. Müdüre hanım şahsında tüm öğretmenlere başarılar diliyor 24 Kasım öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.