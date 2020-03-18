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Eğitim sırasında Munzur Çayı’na düşen Afşinli uzman çavuş kayboldu

Tunceli’de eğitim sırasında içinde bulunduğu botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı’na düşen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinde görevli Afşinli Uzman Çavuş Yılmaz Güneş, kayboldu.

Eğitim sırasında Munzur Çayı’na düşen Afşinli uzman çavuş kayboldu
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Tunceli’de Munzur Çayı’nda eğitim yapan 4 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botu devrildi. Çaya düşen 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken bir uzman çavuş akıntıya kapılarak kayboldu. Durumun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından bölgeye AFAD ekiplerinin yanı sıra çok sayıda, jandarma özel harekat, polis özel harekat, kentte bulunan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi sevk edildi. Ekipler, Afşinli olan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş’in bulunması için bölgede aralıklarla etkili olan ve eriyen kar suları nedeniyle coşkun akan Munzur Çayı'nda tedbirli davranarak çalışmalarını kontrollü gerçekleştirdi.

Anafatma mevkisinden, kent merkezine kadar olan kesimdeki kıyılarda gerçekleşen arama çalışmalarını organize eden Vali Tuncay Sonel'e, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek de eşlik etti.


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