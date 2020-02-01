Eğitim Bir-Sen’den Elbistan’a öğretmenevi teşekkürü

Elbistan’a yeni ve modern bir öğretmenevi kazandırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Kışla Caddesi’ndeki eski askerlik şubesinin bulunduğu alanda yapılması planlanan öğretmenevinin ihale süreciyle ve il genelindeki eğitim yatırımları ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ziyaret eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal, Mehmet Cihat Sezal ve Ahmet Özdemir, yaptıkları açıklamada, “20 bin öğretmen atamasında Kahramanmaraş kontenjanının arttırılması, ilçelerimizdeki okul ihtiyacı olan yerleri bildirerek bu ihtiyacın bir an önce karşılanması, Türkoğlu ilçemize fen lisesi statüsünde bir okul kazandırılması ve Elbistan öğretmenevinin ihale edilmesi konularını görüştük. Sayın Bakanımıza, taleplerimizin karşılanması konusunda göstermiş oldukları ilgiden ötürü teşekkür ederiz” şeklinde bilgi aktardılar.

Eğitim Bir-Sen Elbistan Temsilcisi Tahsin Çıplak da, Elbistan’a öğretmenevi kazandırılmasını öngören ihale sürecine ilişkin, “Elbistan'ımıza yeni bir öğretmenevi kazandırılması için çalışmalarda bulunan Sayın Bakanımız Mahir Ünal'a, ihale süreci ile İlgili Sayın Bakanımız Ziya Selçuk ile görüşmeler yapan Sayın Milletvekilimiz Habibe Öçal Hanımefendiye ve bölge milletvekillerimize öğretmenlerimiz adına teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.











